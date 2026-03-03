[포토] 국민의힘 사법독립 헌정수호 규탄대회

장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원들이 3일 국회 본청 앞 계단에서 열린 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회' 출정식에서 구호를 외치고 있다.







