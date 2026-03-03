본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

오세훈 "정부가 시장 못 이긴다…정공법은 공급 확대"

부애리기자

입력2026.03.03 14:36

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오세훈 서울시장이 정부의 부동산 정책과 관련 "정부가 시장을 못 이긴다"고 비판했다.

오 시장은 "문재인 정권 때처럼 이재명 대통령이 지방선거를 앞두고 부동산 정치를 하고 계신다고 생각한다"며 "정공법은 공급 확대"라고 강조했다.

성수동 개발과 관련해서는 서울시장 더불어민주당 후보 경선에 나서는 정원오 성동구청장을 겨냥하기도 했다.

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정부 부동산정책 비판 "文정권 때와 똑같다"

오세훈 서울시장. 연합뉴스

오세훈 서울시장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

오세훈 서울시장이 정부의 부동산 정책과 관련 "정부가 시장을 못 이긴다"고 비판했다.


오 시장은 3일 오전 유튜브 '황현희의 불편한 여의도'에 출연해 "단기적으로는 (정부가) 세금이나 금융 등 여러 제재 수단을 갖고 있기 때문에 2~3개월 정도는 시장에 영향을 미칠 수 있다"며 "7월이 되면 지금 하는 조치들이 한계점에 봉착할 것"이라고 내다봤다.

이어 그는 "다주택자 물량을 팔라고 하는 것은 민간임대를 옥죄는 것"이라며 "사업계획을 세웠던 사람들이 포기하기 시작했고 3년, 5년, 10년 뒤에는 대란이 벌어질 수 있다"고 지적했다.


오 시장은 "문재인 정권 때처럼 이재명 대통령이 지방선거를 앞두고 부동산 정치를 하고 계신다고 생각한다"며 "정공법은 공급 확대"라고 강조했다.


성수동 개발과 관련해서는 서울시장 더불어민주당 후보 경선에 나서는 정원오 성동구청장을 겨냥하기도 했다. 오 시장은 "정 구청장이 낸 책 '성수동'에 서울시에 대한 언급이 단 한 줄도 없다"며 "서울시가 레일을 깔아 놓고 성동구가 그 위를 신바람 나게 달린 것"이라고 꼬집었다.

이어 그는 "도시계획 권한은 서울시에 있고, 2006년 취임했을 때 제일 큰 숙제 거리가 중공업 지역 쇠락이었다"며 "그래서 성수동에 IT 유통개발지구 지정을 했고, 2007년 발전 계획을 세우고 2008년과 2009년 매년 중공업 지역을 살리는 조치가 서울시발로 나왔다"고 설명했다.


오 시장은 "성수동에 지식산업센터 20~30개가 들어서게 됐다"며 "구매력 있는 젊은 층과 주중 출근하는 사람이 대폭 늘었고, 주말에는 가족 단위나 공원을 방문하는 사람이 늘면서 힙한 카페가 성공할 수 있는 바탕이 마련됐다"고 덧붙였다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기