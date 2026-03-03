오세훈 "정부가 시장 못 이긴다…정공법은 공급 확대"

정부 부동산정책 비판 "文정권 때와 똑같다"

오세훈 서울시장이 정부의 부동산 정책과 관련 "정부가 시장을 못 이긴다"고 비판했다.

오 시장은 3일 오전 유튜브 '황현희의 불편한 여의도'에 출연해 "단기적으로는 (정부가) 세금이나 금융 등 여러 제재 수단을 갖고 있기 때문에 2~3개월 정도는 시장에 영향을 미칠 수 있다"며 "7월이 되면 지금 하는 조치들이 한계점에 봉착할 것"이라고 내다봤다.

이어 그는 "다주택자 물량을 팔라고 하는 것은 민간임대를 옥죄는 것"이라며 "사업계획을 세웠던 사람들이 포기하기 시작했고 3년, 5년, 10년 뒤에는 대란이 벌어질 수 있다"고 지적했다.

오 시장은 "문재인 정권 때처럼 이재명 대통령이 지방선거를 앞두고 부동산 정치를 하고 계신다고 생각한다"며 "정공법은 공급 확대"라고 강조했다.

성수동 개발과 관련해서는 서울시장 더불어민주당 후보 경선에 나서는 정원오 성동구청장을 겨냥하기도 했다. 오 시장은 "정 구청장이 낸 책 '성수동'에 서울시에 대한 언급이 단 한 줄도 없다"며 "서울시가 레일을 깔아 놓고 성동구가 그 위를 신바람 나게 달린 것"이라고 꼬집었다.

이어 그는 "도시계획 권한은 서울시에 있고, 2006년 취임했을 때 제일 큰 숙제 거리가 중공업 지역 쇠락이었다"며 "그래서 성수동에 IT 유통개발지구 지정을 했고, 2007년 발전 계획을 세우고 2008년과 2009년 매년 중공업 지역을 살리는 조치가 서울시발로 나왔다"고 설명했다.

오 시장은 "성수동에 지식산업센터 20~30개가 들어서게 됐다"며 "구매력 있는 젊은 층과 주중 출근하는 사람이 대폭 늘었고, 주말에는 가족 단위나 공원을 방문하는 사람이 늘면서 힙한 카페가 성공할 수 있는 바탕이 마련됐다"고 덧붙였다.





