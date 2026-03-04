종목 선정 이후는 충분한 투자금 마련? 최대 4배, 연 5%대 금리로 당일 OK

시장 변동성이 커질수록 개인투자자들의 체감 난이도는 높아지고 있다. 기회는 존재하지만, 이를 충분히 살릴 수 있는 자금이 있느냐에 따라 성과는 크게 갈린다. 이런 환경에서 스탁론은 자기자본의 한계를 보완하는 자금 운용 수단으로 다시 관심을 받고 있다.

22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론은 투자 여력을 확대할 수 있는 구조를 통해, 보유 자금만으로는 접근이 어려웠던 구간에서도 대응 가능성을 넓혔다. 변동성이 큰 시장일수록 자금 운용의 유연성이 중요해지는 만큼, 투자 전략 차원에서 의미 있는 선택지로 평가된다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 57,300 전일대비 9,300 등락률 -13.96% 거래량 5,353,395 전일가 66,600 2026.03.04 11:57 기준 관련기사 [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세기회를 제대로 살리려면? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로기회를 크게 살리는 비결? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 34,600 전일대비 6,800 등락률 -16.43% 거래량 1,330,136 전일가 41,400 2026.03.04 11:57 기준 관련기사 현대제철, 인천 철근 설비 절반 멈춘다…수요 급감에 '생산 구조조정' 가속국경 넘는 '에너지 유목민'…싼 전기료 찾아 해외로 떠나는 K공장현대제철, 현대아이에프씨 지분 100% 3393억원에 매각 전 종목 시세 보기 close , POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 005490 | 코스피 증권정보 현재가 324,500 전일대비 50,000 등락률 -13.35% 거래량 691,849 전일가 374,500 2026.03.04 11:57 기준 관련기사 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다'투자 시작이 늦었다고? 4배 주식자금과 함께라면 기회는 여전하다'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파 전 종목 시세 보기 close , 풍산 풍산 103140 | 코스피 증권정보 현재가 115,800 전일대비 14,800 등락률 -11.33% 거래량 1,960,323 전일가 130,600 2026.03.04 11:57 기준 관련기사 [클릭 e종목]"풍산, 내수 중심에 실적 모멘텀 제한적…목표가↓"풍산, 4분기 영업익 915억…전년比 170.3%↑[특징주]구리·알루미늄 관련주 강세…풍산, 5%대 랠리 전 종목 시세 보기 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 48,050 전일대비 8,150 등락률 -14.50% 거래량 3,574,576 전일가 56,200 2026.03.04 11:57 기준 관련기사 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다'기회를 제대로 살리려면? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로카카오톡으로 롯데마트 신선식품·생활용품 온라인 쇼핑한다 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>