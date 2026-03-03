연초 민간아파트 청약 일반공급 물량, 15년 만에 최소

서울 151가구 공급에 그쳐

올해 1·2월 전국 민간 아파트 청약 일반공급 물량이 15년 만에 최저 수준으로 떨어진 것으로 나타났다.

3일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 올해 1·2월 전국 민간 아파트 일반공급(1순위 기준) 물량은 총 3910가구로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(5416가구) 대비 약 27.8% 감소한 수치다.

청약 물량 집계를 시작한 2010년 이후로는 2011년(3864가구)에 이어 역대 두 번째로 적은 규모다. 특히 2024년 1·2월 1만7580가구가 공급되며 분양 시장이 활기를 띠었던 것과 비교하면 77.8% 급감한 수준이다.

연초 공급이 급감한 배경에는 공사비 상승과 시장 불확실성이 작용한 것으로 분석된다. 건설사들이 무리하게 분양에 나서기보다는 사업성을 면밀히 따지며 공급 시기를 조율한 결과가 물량 축소로 이어졌다는 설명이다.

지역별로는 서울이 151가구 공급에 그치며 극심한 가뭄을 보였다. 경기도는 1812가구로 전국 물량의 46.3%를 차지했고, 인천(656가구), 대전(341가구), 부산(304가구) 등이 뒤를 이었다.

반면 대구, 세종, 강원, 경북, 충남, 충북 등 일부 지방에서는 1·2월 민간 아파트 청약 일정이 한 건도 잡히지 않았다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



