[MWC26]SKT, 글로벌 통신사와 AI 협력 확대…"AI 경쟁력, 인프라 설계에 달려"

SK텔레콤은 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 이동통신 전시회 MWC26을 계기로 글로벌 AI 협력 네트워크 확대에 나섰다고 3일 밝혔다. 정재헌 SK텔레콤 최고경영자가 2일(현지시간) MWC26에서 부대행사로 열린 AI DC 관련 컨퍼런스에서 기조 연설하고 있다. SK텔레콤 제공

SK텔레콤은 지난 2일(현지시간) 'AI 전환기, 통신 인프라를 재설계하다'를 주제로 AI 데이터센터 컨퍼런스를 개최했다. 정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 행사 기간 주요 글로벌 통신사 경영진과 만나 AI 데이터센터(AIDC), AI 모델, 차세대 네트워크 등 핵심 분야 협력 방안을 논의하고 AI 시대 통신사의 역할과 방향성을 제시하는 데 집중했다. 행사에는 빌 창(Bill Chang) 싱텔 디지털 인프라코(Singtel Digital InfraCo) CEO, 사브리 알브레이키(Sabri Albreiki) 이앤 인터내셔널(e& international) 최고기술책임자(CTO), 야나세 다다오NTT 최고사업개발책임자(CBDO) 등이 참석했다.

정 CEO는 기조연설에서 통신사의 인프라 운영 경험이 AI 인프라 구축의 핵심 자산이라고 강조했다. 이날 SK텔레콤은 ▲AI 데이터센터 인프라 ▲자체 AI 모델 'A.X K1' ▲소버린 AI 패키지 등을 소개했다. 산업·기업용 AI 서비스를 통합 제공하는 소버린 AI 패키지는 각국의 데이터 주권을 고려해 자국 내 통제·운영되는 인프라와 독자 AI 파운데이션 모델을 결합하는 전략이다. 토론 세션에서는 대규모 전력과 고성능 장비, 초고속 네트워크가 요구되는 AI 데이터센터 특성상 통신사 간 협력이 필요하다는 데 의견이 모였다.

SK텔레콤은 아시아·중동·유럽을 잇는 협력도 강화했다. 정 CEO는 이앤 그룹의 하템 두이에다르(Hatem Dowidar) CEO, 해리슨 렁(Harrison Lung) 최고전략책임자(CSO) 등과 만나 전략적 파트너십 확대를 논의했다. 유럽 통신사인 오렌지 그룹 크리스텔 하이데만(Christel Heydemann) CEO와도 협력 가능성을 모색했다. 오렌지 그룹은 유럽과 중동, 아프리카 등에 3억4000만명의 가입자를 보유하고 있는 유럽 대표 통신사다. 정 CEO와 하이데만 CEO가 만난 건 이번이 처음이다. SK텔레콤은 도이치텔레콤과의 AI 동맹도 이어가면서 AIDC와 AI-RAN 기술 협력을 추진할 계획이다.

정 CEO는 "AI 시대 경쟁력은 기술뿐만 아니라 인프라 설계와 연결에 달려 있다"며 글로벌 통신사들과 함께 믿을 수 있는 AI 인프라와 서비스 생태계를 구축할 것"이라고 밝혔다.





