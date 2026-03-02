'뛰는 코스피' 함께 누리고 싶어도…투자할 돈 없는 '적자 살림' 가구

국가통계포털 가계동향 조사 결과

누적 물가 상승에 소득 증가 속도 못 따라가

지난해 4분기 국내 가구 4곳 중 1곳은 처분가능소득보다 지출이 더 많은 적자 가구인 것으로 나타났다. 이는 2019년 이후 6년 만에 가장 높은 수치다.

2일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 가계동향조사 결과, 지난해 4분기 적자가구 비율은 25.0%로 집계됐다. 적자가구란 소득에서 세금과 사회보험 등을 제외한 처분가능소득보다 생활비 등 소비 지출이 많은 가구를 말한다. 4분기 기준으로 2019년(26.2%) 이후 가장 높은 수준이다.

2020년에는 적자가구 비율이 23.3%로 떨어졌지만, 2021년부터 2023년까지는 24%대를 유지했다. 2024년에는 23.9%로 소폭 낮아졌으나, 지난해에는 다시 1.1%포인트 상승했다. 전문가들은 누적된 고물가 속에서 소득 증가 속도를 지출이 앞질러 가계수지가 악화한 결과라고 분석한다.

특히 소득 하위층에서 적자가구 비율이 높았다. 지난해 4분기 소득 하위 20%인 1분위 가구의 절반 이상이 적자 상태였으며, 비율은 58.7%로 1년 전보다 1.8%포인트 상승했다. 2분위도 22.4%로 상승했으며, 3분위와 4분위는 각각 20.1%, 16.2%로 소폭 증가했다. 반면 소득 상위 20%인 5분위는 7.3%로 오히려 낮아졌다.

이자 부담 증가도 가계 지출 여력을 제한하는 요인으로 작용했다. 지난해 4분기 가구당 월평균 이자 비용은 13만4000원으로 전년 대비 11% 늘어나, 분기 통계가 작성된 2019년 이후 최대치를 기록했다. 소득 하위 20% 가구는 월평균 3만200원으로 처음 3만원을 넘겼다. 저소득층은 이자 부담으로 인해 체감 경기에 더욱 압박을 받는다는 우려가 나온다.

최근 주식시장 호황에도 적자가구는 투자 여력이 부족해 자산가치 상승의 수혜를 누리지 못했을 가능성이 제기된다. 다만 국가데이터처 관계자는 "적자가구 비율은 내구재 구매 등 일시적 요인에 따라 영향을 받을 수 있다"며 지난해 4분기에는 추석 명절 지출이 포함돼 비율이 다소 높아졌을 수 있다고 설명했다.





