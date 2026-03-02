본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'뛰는 코스피' 함께 누리고 싶어도…투자할 돈 없는 '적자 살림' 가구

김은하기자

입력2026.03.02 16:34

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가통계포털 가계동향 조사 결과
누적 물가 상승에 소득 증가 속도 못 따라가

지난해 4분기 국내 가구 4곳 중 1곳은 처분가능소득보다 지출이 더 많은 적자 가구인 것으로 나타났다. 이는 2019년 이후 6년 만에 가장 높은 수치다.


지난해 4분기 국내 가구 4곳 중 1곳은 처분가능소득보다 지출이 더 많은 적자 가구인 것으로 나타났다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관).

지난해 4분기 국내 가구 4곳 중 1곳은 처분가능소득보다 지출이 더 많은 적자 가구인 것으로 나타났다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관).

AD
원본보기 아이콘

2일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 가계동향조사 결과, 지난해 4분기 적자가구 비율은 25.0%로 집계됐다. 적자가구란 소득에서 세금과 사회보험 등을 제외한 처분가능소득보다 생활비 등 소비 지출이 많은 가구를 말한다. 4분기 기준으로 2019년(26.2%) 이후 가장 높은 수준이다.

2020년에는 적자가구 비율이 23.3%로 떨어졌지만, 2021년부터 2023년까지는 24%대를 유지했다. 2024년에는 23.9%로 소폭 낮아졌으나, 지난해에는 다시 1.1%포인트 상승했다. 전문가들은 누적된 고물가 속에서 소득 증가 속도를 지출이 앞질러 가계수지가 악화한 결과라고 분석한다.


특히 소득 하위층에서 적자가구 비율이 높았다. 지난해 4분기 소득 하위 20%인 1분위 가구의 절반 이상이 적자 상태였으며, 비율은 58.7%로 1년 전보다 1.8%포인트 상승했다. 2분위도 22.4%로 상승했으며, 3분위와 4분위는 각각 20.1%, 16.2%로 소폭 증가했다. 반면 소득 상위 20%인 5분위는 7.3%로 오히려 낮아졌다.


이자 부담 증가도 가계 지출 여력을 제한하는 요인으로 작용했다. 지난해 4분기 가구당 월평균 이자 비용은 13만4000원으로 전년 대비 11% 늘어나, 분기 통계가 작성된 2019년 이후 최대치를 기록했다. 소득 하위 20% 가구는 월평균 3만200원으로 처음 3만원을 넘겼다. 저소득층은 이자 부담으로 인해 체감 경기에 더욱 압박을 받는다는 우려가 나온다.

최근 주식시장 호황에도 적자가구는 투자 여력이 부족해 자산가치 상승의 수혜를 누리지 못했을 가능성이 제기된다. 다만 국가데이터처 관계자는 "적자가구 비율은 내구재 구매 등 일시적 요인에 따라 영향을 받을 수 있다"며 지난해 4분기에는 추석 명절 지출이 포함돼 비율이 다소 높아졌을 수 있다고 설명했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

역대급 불장 믿고 올인했는데…美 이란 공격, 코스피 괜찮을까요[주末머니] 역대급 불장 믿고 올인했는데…美 이란 공격, 코스... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국판 월마트 vs 쿠팡 천하…새벽배송 시장 지각변동?

단 이틀만 먹어도 나쁜 콜레스테롤 10% 떨어뜨린다는 '이 음식'

"일찍 출근하기 잘했네"…연휴 지나고 출근하자마자 휴가?

죽은 새끼 호랑이 살아있는 척 영상 송출, 후원금 받은 中동물원

"1등 현수막 보고 깜짝…당첨자, 바로 나였다" 연금복권 1·2등 동시 당첨

중동에 발 묶인 한국인들…오만까지 버스타고 동남아 거쳐 한국으로

탈세범 연예기획사 못 차리나…대중문화산업법 발의

새로운 이슈 보기