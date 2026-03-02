죽은 새끼 호랑이 살아있는 척 영상 송출, 후원금 받은 中동물원

죽은 새끼 호랑이 영상으로 기부 유도

사육사 "시청자 슬플까 봐" 해명

중국 허난성 푸양시에 있는 사설 동물원이 이미 사망한 새끼 시베리아호랑이의 과거 영상을 실시간처럼 송출하며 온라인 후원금을 받아온 사실이 드러나면서 논란이 확산하고 있다. 당국은 문제 확인 후 동물원 운영을 즉시 중단시키고 책임자에 대한 행정 조치를 단행했다.

중국 허난성 푸양시에 있는 사설 동물원이 이미 사망한 새끼 시베리아호랑이의 과거 영상을 실시간처럼 송출하며 온라인 후원금을 받아았다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관). AD 원본보기 아이콘

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 동물원 라이브 방송을 진행한 사육사 장리나는 인기였던 새끼 호랑이 '누안누안'이 살아있는 것처럼 방송을 이어가며 시청자들로부터 기부를 받았다. 누안누안은 고양이과 전염병인 디스템퍼로 이미 사망한 상태였지만, 동물원 측은 이를 공개하지 않고 영상만 반복 송출하거나 다른 호랑이를 대신 등장시켰다.

동물원 측은 성인 기준 입장료 20위안, 어린이 10위안 수준이었지만 주 수입은 온라인 후원금에 의존했다. 사육사 계정에는 약 270만 명이 팔로우하고 있으며, 방송 중 시청자가 25위안을 후원하면 닭 한 마리를 구매해 호랑이에게 먹일 수 있다고 안내했다. 사육사는 하루 호랑이 관리비가 한 마리당 약 200위안이 든다고 설명하며 필요한 만큼만 기부를 요청했다.

논란이 커지자 사육사는 "누안누안의 사망 사실을 알리지 않은 것은 시청자를 속이려는 의도가 아니라, 슬픔을 줄여주기 위한 선택"이라고 해명했다. 또한 동물원장의 제안으로 다른 새끼 호랑이에게도 동일한 이름을 붙였다고 주장했다. 그는 주요 후원자에게는 사망 사실을 미리 알리고 동의를 받았다고 덧붙였다. 그러나 일부 사실을 숨긴 점에 대해서는 사과했다.

당국 조사 결과, 동물원 측은 라이브 방송을 통한 후원금 모집이 실제 호랑이 상태와 달랐음을 인정했으며, 이후 운영 중단과 관리·정화 프로그램 참여 명령을 받았다. 동물원 측은 앞으로 치료 과정과 후원금 사용 내역을 투명하게 공개하겠다고 밝혔다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>