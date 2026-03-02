본문 바로가기
경기도, 427억원 투입해 '도시숲' 264곳 조성

이영규기자

입력2026.03.02 12:31

경기도가 올해 427억원(도비 113억원 포함)을 투입해 '도시숲' 37만5000㎡(37.5ha)을 조성한다.


사업 대상지는 ▲기후대응 도시숲 5곳 ▲가로숲길 21곳 ▲쌈지공원 37곳 ▲학교숲 14곳 ▲도시숲 리모델링 13곳 ▲도시숲길 정비 9곳 등 총 264곳이다.

기후대응 도심숲은 도심 내 폭염과 열섬현상 완화, 탄소흡수 기능 강화를 위한 조성된다. 연천군에서는 경원선 폐철도 구간을 활용해 10만5000㎡ 규모로 조성 중이다.


김포시 홍단풍 나무숲길

김포시 홍단풍 나무숲길

가로숲길은 도심 보행환경 개선과 기온 저감을 동시에 고려해 가평군 국도 75호선 2km 구간 등 모두 21곳에서 추진된다.


쌈지공원은 생활권 내 유휴지와 자투리 공간을 활용한 공원으로 포천시 소흘읍 송우리 일원 1500㎡ 규모 등 37곳에서 진행된다.

학교 내 녹색공간을 확충하는 학교숲 조성 사업과 도시숲 리모델링사업, 도시숲길 정비사업도 추진된다.


이태선 경기도 정원산업과장은 "도시숲은 기후위기에 대응하는 환경 시설이자 도민의 일상과 가장 가까운 생활 기반시설(인프라)"이라며 "도시숲이 걷고 쉬고 머무는 공간으로 기능할 수 있도록 조성 단계부터 관리까지 세심하게 추진하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

