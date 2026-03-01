김 총리, 중동 사태 긴급회의 주재…"신속대응팀 파견·가짜뉴스 엄단"(종합)[美 이란 공습]

재외국민 안전 최우선

신속대응팀 및 수송계획 마련

김민석 국무총리는 1일 정부서울청사에서 '중동 상황점검 관련 긴급 관계 부처회의'를 주재하고, 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 고조된

중동 위기에 대응해 국가안보와 국민 경제 안정을 위한 총력 대응을 지시했다.

김 총리는 이날 회의에서 "중동 상황에 대한 국제사회의 우려가 고조되고 있다"며 "각별한 긴장감과 위기감을 가지고 상황에 대처해야 한다"고 강조했다. 특히 이재명 대통령이 순방 중임을 언급하며, 대통령 귀국 전까지 매일 저녁 총리 주재로 '관계부처 비상종합점검회의'를 열어 대비 태세를 직접 챙기겠다고 밝혔다.

또한 김 총리는 "이번 상황을 틈타 위기를 선동하고 사회 불안을 부추기는 가짜뉴스가 퍼질 위험이 있다"며 검찰과 경찰에 철저한 단속과 엄정한 대처를 주문했다. 이는 정확한 정보 전달을 통해 국민적 불안감을 해소하겠다는 의지로 풀이된다.

외교부에는 중동 및 인접 국가 체류 국민의 소재와 신변 안전을 즉각 전면 점검할 것을 지시했다. 상황 악화 시 즉각 신속대응팀을 파견하고, 현지 체류 국민들이 안전하게 귀국할 수 있도록 구체적인 수송 계획을 미리 준비하라고 당부했다. 아울러 외교·안보 위기대응체계를 24시간 가동하고 상황판단회의를 정례화해 위험 요소를 철저히 평가·공유할 것을 주문했다.

에너지 및 경제 분야에 대한 선제적 조치도 강조됐다. 김 총리는 "원유의 70%, 천연가스의 30%를 중동에 의존하고 있다"며 산업통상부와 해양수산부에 에너지 수급 및 물류 위험 점검을 지시했다. 재정경제부와 금융위원회에는 경제부총리를 중심으로 유가·환율·주식시장 모니터링 체계를 가동하고 시장 안정 조치를 검토할 것을 지시했다.

정부는 국민을 안심시키기 위해 관련 기관의 정례 브리핑 방안을 검토하는 등 신속하고 정확한 정보 제공에 주력할 방침이다. 한편, 농식품부와 중기부 등 관계 부처도 각각 실시간 모니터링 체계를 구축하고 피해 기업에 대한 정책자금 지원 등 맞춤형 대응에 돌입했다.





세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>