'강원지사 후보' 우상호, 영월서 '왕사남' 관람…"강원을 세계적 문화도시로"

더불어민주당 '전국 1호' 공천자로 강원도지사 후보에 단수 추천된 우상호 전 청와대 정무수석이 영월을 찾아 지역 문화 행보에 나섰다.

우 전 수석은 지난달 28일 배우자 이현주 씨와 함께 영월 서부시장을 방문한 후, 지역 '작은영화관'(영월시네마)에서 단종의 생애 마지막을 그린 영화 '왕과 사는 남자'를 관람했다.

영화 감상 후 우 전 수석은 "영화 흥행으로 단종의 묘소인 장릉을 찾는 인파가 예년보다 7배나 늘었다는 소식을 들었다"며 "영월의 슬픈 역사가 미래의 희망이 되는 것이 바로 이야기가 가진 힘이며 강원도의 무한한 잠재력"이라고 밝혔다.

이어 "도 전역에 숨겨진 아름다운 이야기 자원들을 적극적으로 발굴해 전 세계인이 강원의 매력에 젖어 들 수 있는 세계적인 문화관광 도시로 도약시키겠다"는 포부를 덧붙였다.

우 전 수석은 영월의 작은영화관을 찾은 이유에 대해 "지역의 문화 거점이자 도민들의 문화 갈증을 해소하는 소중한 공간"이라며 "도민의 일상이 즐거운 문화생활로 채워질 수 있도록 현장을 꼼꼼히 챙기겠다"고 강조했다.

한편, 그는 영화 관람에 앞서 조선 전기 동헌으로 사용됐던 관청인 '관풍헌'과 서부시장 등을 둘러보며 지역 민심을 살폈다.





