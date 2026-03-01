본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"생생한 정보 전하려다 실수"…국세청, 코인 유출사고 공식사과

세종=오유교기자

입력2026.03.01 15:15

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“민감 정보 포함 인지 못 해 부주의하게 제공”
가상자산 관리 매뉴얼 원점 재설계

국세청이 최근 압류 가상자산 정보 유출 사고와 관련해 공식 사과했다.

국세청 세종시 청사. 연합뉴스.

국세청 세종시 청사. 연합뉴스.

AD
원본보기 아이콘

국세청은 1일 언론 메시지를 통해 "지난달 26일 체납자 현장 수색 성과를 브리핑하는 과정에서 가상자산 민감 정보가 유출되는 사고가 발생했다"며 "국민 여러분께 깊이 사과드린다"고 밝혔다.


국세청은 이번 사고에 대해 "더 생생한 정보를 전달하려다 민감 정보가 포함된 사실을 인지하지 못하고 원본 사진을 부주의하게 제공한 결과"라며 "변명의 여지 없는 국세청의 잘못"이라고 고개를 숙였다.

현재 국세청은 유출 사실 확인 즉시 자체 추적 프로그램을 가동해 경로를 파악 중이며, 경찰청에 수사를 의뢰해 유출된 가상자산 회수에 총력을 다하고 있다. 또한, 보안 체계 전반에 대한 외부 진단을 실시하고, 가상자산 압류부터 매각까지 전 과정의 매뉴얼을 전면 재정비할 방침이다.





세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"홋카이도 예약했는데 어떡해" 일본인도 피한다…난리 난 까닭[시사쇼] "홋카이도 예약했는데 어떡해" 일본인도 피한다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미국 Z세대에서 부는 '중국인 되기' 열풍

차라리 탄산음료 마시는게…'과일' 잘 못 먹었다간 '독약'

'무차별 공격'에 두바이 랜드마크 '활활'…드론 공격 막았지만 파편에 화재

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고···일본에 무슨 일이

"무려 500장입니다"…여성 변사자 사진 몰래 보관한 경찰 파면

"이번에도 피자는 알고 있었다"…이란 침공 전 주문 폭등

"5년 고생 끝에 '이 기능'…갤S26 출시에 '만세' 불러"

새로운 이슈 보기