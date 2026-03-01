"생생한 정보 전하려다 실수"…국세청, 코인 유출사고 공식사과

“민감 정보 포함 인지 못 해 부주의하게 제공”

가상자산 관리 매뉴얼 원점 재설계

국세청이 최근 압류 가상자산 정보 유출 사고와 관련해 공식 사과했다.

국세청 세종시 청사. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

국세청은 1일 언론 메시지를 통해 "지난달 26일 체납자 현장 수색 성과를 브리핑하는 과정에서 가상자산 민감 정보가 유출되는 사고가 발생했다"며 "국민 여러분께 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

국세청은 이번 사고에 대해 "더 생생한 정보를 전달하려다 민감 정보가 포함된 사실을 인지하지 못하고 원본 사진을 부주의하게 제공한 결과"라며 "변명의 여지 없는 국세청의 잘못"이라고 고개를 숙였다.

현재 국세청은 유출 사실 확인 즉시 자체 추적 프로그램을 가동해 경로를 파악 중이며, 경찰청에 수사를 의뢰해 유출된 가상자산 회수에 총력을 다하고 있다. 또한, 보안 체계 전반에 대한 외부 진단을 실시하고, 가상자산 압류부터 매각까지 전 과정의 매뉴얼을 전면 재정비할 방침이다.





세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>