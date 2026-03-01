본문 바로가기
李대통령, 싱가포르로 출국…이란 사태엔 '비상대응 체제' 유지 지시 (종합)

임철영기자

입력2026.03.01 12:25

3박 4일 싱가포르·필리핀 국빈 방문
SNS 메시지 "앞으로 아세안 모든 나라 방문하고 싶다"
이란 사태엔 "국무총리 중심 비상대응 체제…국민 안전에 만전"

이재명 대통령이 1일 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)과 협력 강화의 일환으로 서울공항을 통해 싱가포르로 출국했다. 이 대통령은 3박 4일간 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다.

이 대통령은 이날 오전 제107주년 3·1절 기념식에 참석한 직후 공항으로 이동해 부인 김혜경 여사와 함께 대통령 전용기인 공군 1호기에 올랐다.


이 대통령은 2일 로렌스 웡 싱가포르 총리와 정상회담 및 친교 오찬을 갖는다. 이 대통령은 인공지능(AI), 원전 등 첨단산업 협력을 증진하기 위한 논의를 할 계획이다. 정상회담 이후 이후 타르만 샨무가라트남 대통령과의 면담, 국빈 만찬 등의 일정을 소화한다.

양국 AI 분야 종사자들과 교류·협력의 기회를 넓히기 위해 마련된 'AI 커넥트 서밋'에도 참석한다. 이 대통령은 3일에는 필리핀 마닐라로 이동해 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담을 갖는다.


필리핀과 싱가포르는 올해와 내년 각각 아세안 의장국이다. 강유정 청와대 대변인은 "두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진해 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하고 국제무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것"이라고 설명했다.


이 대통령은 싱가포르로 출발하면서 엑스(X·옛 트위터)에 "대한민국과 아세안은 오랜 세월 깊은 신뢰와 우정을 바탕으로 함께 성장했다"며 "이번 싱가포르와 필리핀 방문을 시작으로, 앞으로 아세안의 모든 나라를 방문하고 싶다. 2029년 열릴 한-아세안 특별정상회의에서 마주할 정상들과의 만남도 기대하고 있다"고 적었다.

그러면서 "대한민국은 꿈과 희망을 이루는 조력자, 성장과 혁신의 도약대, 그리고 평화와 안정의 파트너로서 언제나 아세안과 함께하겠다"고 덧붙였다.


아울러 이 대통령은 미국과 이스라엘의 이란 공습과 관련해 비상대응 체제를 유지하라고 지시했다. 강 대변인은 "이 대통령은 순방 기간 중 국무총리를 중심으로 관계부처가 비상대응 체제를 유지하고 중동의 상황 및 경제에 대한 영향 등에 대해 정부 대처 상황을 수시 보고하며 특히 우리 재외국민의 안전에 만전을 기할 것을 지시했다"고 전했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
