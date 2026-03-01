본문 바로가기
'왕과 사는 남자' 연휴 중반 800만 돌파…개봉 26일만

이성민기자

입력2026.03.01 10:33

장항준 감독 "하루하루 감사한 마음"

영화 '왕과 사는 남자'가 800만 관객을 돌파했다.


1일 배급사 쇼박스에 따르면 장항준 감독의 '왕과 사는 남자'는 이날 오전 9시께 누적 관객 800만6000여명을 기록했다.

영화 '왕과 사는 남자' 감독 및 배우 감사 메시지. 쇼박스

영화 '왕과 사는 남자' 감독 및 배우 감사 메시지. 쇼박스

장항준 감독은 "800만 관객이 영화를 봐주셨는데 나뿐만 아니라 제작진들과 배우들도 다들 상상해 본 적이 없는 숫자라는 생각을 한다"며 "모두가 하루하루 감사한 마음으로 지내고 있다"고 했다.

단종 이홍위 역의 배우 박지훈은 "여러분들께서 사랑해주셔서 '왕과 사는 남자'가 800만을 달성했다"며 감사를 전했고, 단종 유배지인 광천골 촌장 엄흥도 역의 유해진도 "생각지도 못한 큰 사랑 진심으로 감사드린다"고 적었다.


영화관입장권 통합전산망에 따르면 '왕과 사는 남자'는 전날 65만5000여명이 관람했다. 삼일절 대체휴일인 2일까지 연휴가 지나면 900만 관객을 돌파할 가능성이 점쳐진다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
