27일(현지시간) 모바일 월드 콩그레스(MWC)2026이 열리는 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 LG유플러스 전시 현지 관계자들이 MWC 로고를 배경으로 포즈를 취하고 있다.
[포토] LG유플러스, 모바일 월드 콩그레스 2026 참가
2026년 03월 01일(일)
