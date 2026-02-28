본문 바로가기
철원군, 3월 철원사랑상품권 12% 할인+3% 캐시백 대축제

이종구기자

입력2026.02.28 12:44

쓰면 쓸수록 돈 버는 15% 혜택
3월 철원사랑상품권 역대급 이벤트

강원도 철원군은 3월 1일부터 철원사랑상품권의 할인율을 10%에서 12%로 상향 조정하여 시행한다. 이러한 철원사랑상품권의 구매할인은 올해 한해동안 연중 시행하며, 여기에 3월 1일부터 3월 31일까지 한 달간 전자형(카드·모바일) 철원사랑상품권을 철원사랑상품권 가맹점에서 사용한 경우 사용금액의 3%에 해당하는 적립금(캐시백)도 지급한다.


따라서 3월 한 달 동안 70만원의 전자형 철원사랑상품권을 충전하고 사용하면 선할인 12%와 구매적립금(캐시백) 3%를 포함하여 15% 소비 혜택을 받을 수 있게 된다.

철원군청 전경.

철원군청 전경.

철원군청 관계자는 "이번 시행하는 '철원사랑상품권의 12% 상시할인+3월 캐시백 3%' 행사는 새봄·새학기를 맞이하여 지역 내에 활력을 불어 넣으며, 관내 가축전염병 발생으로 경기침체 우려를 빚고 있는 지금 상황에 대한 대책으로 할인율 상향과 함께 처음으로 캐시백 제도를 특별히 시행하게 되었다"면서 "구매한 지역상품권이 소상공인을 비롯한 주민 모두가 체감하는 행복한 소비가 되도록 앞으로도 상황에 따라 추가적인 정책을 마련하겠다"고 말했다.

전자형(모바일·카드형) 상품권은 지역상품권(chak) 어플을 통하여 발급하여 충전할 수 있으며, 지류형 상품권은 관내 농·축협, 새마을금고, 신협, 산림조합에서 구매가 가능하다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

