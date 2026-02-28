북극항로 시대, ‘친환경’이 경쟁력… KMI·BPA, ‘2회 친환경 북극항로 포럼’ 개최

부산항 개항 150주년 맞아 글로벌 저탄소 북극항로 거점 전략 모색

한국해양수산개발원(KMI)은 부산항만공사, 극지연구소, 선박해양플랜트연구소와 공동으로 개최한 '제2회 친환경 북극항로 포럼'을 지난 27일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 성공적으로 마쳤다.

한국해양수산개발원이 부산항만공사, 극지연구소, 선박해양플랜트연구소와 공동으로 '제2회 친환경 북극항로 포럼'을 개최하고 있다. KMI 제공 AD 원본보기 아이콘

이 포럼은 부산항 개항 150주년을 맞아 부산항이 '친환경·저탄소 북극항로를 선도하는 글로벌 거점항'으로 도약하기 위한 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

특히 앞서 체결된 친환경 북극항로 협력체계 구축 업무협약(MOU)의 후속 행사로, 기관 간 협력 체계를 구체화하고 실질적 협력 기반을 강화하는 계기가 됐다.

이날 행사에는 해양수산부를 비롯해 선사·운영사, 학계, 부산항발전협의회, 언론 등 150여명이 참석해 북극항로와 친환경 해운 전환을 둘러싼 주요 현안에 대해 활발한 논의를 이어갔다.

주제 발표 세션에서는 '친환경 북극항로 허브항으로서 부산항의 역할'을 중심으로 극지연구소 진경 부장과 한국해양수산개발원 김근섭 본부장이 발표를 진행했다. 발표에서는 북극항로 이용 가능 기간 전망과 신뢰 기반 운영 생태계 구축의 필요성이 제시됐으며, 글로벌 환적 허브 기능 강화와 친환경 벙커링 체계 구축 등 부산항의 전략적 기능 고도화 방안이 제안됐다.

이어진 지정토론에서는 ▲북극항로 거점 항만으로서 부산항의 역할과 준비 방향 ▲컨테이너 운송 관점에서의 운항 가능성 ▲운임 경쟁력과 운영 안정성 확보 ▲지속적인 협력 체계 구축 등을 중심으로 심도 있는 논의가 이어졌다. 토론자들은 북극항로의 실질적 활용을 위해 산업계와 항만의 선제적 대응이 필요하다는 데 공감대를 형성했다.

한국해양수산개발원 조정희 원장은 "이번 포럼을 계기로 산·학·연 협력을 더욱 공고히 하고, 부산항이 친환경 북극항로 시대를 선도하는 글로벌 거점 항만으로 자리매김할 수 있도록 정책 연구와 지원을 지속하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>