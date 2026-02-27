본문 바로가기
"美국무부, 주이스라엘 대사관 일부 직원 철수 승인"

이기민기자

입력2026.02.27 21:23

수정2026.02.27 21:29

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 이란 공격 가능성 제기 상황에
레바논 이어 이스라엘까지 철수 허용

미국 국무부가 안전상 위험을 이유로 이스라엘 주재 미국 대사관 직원 일부와 그 가족들의 철수를 승인했다고 로이터 통신이 27일(현지시간) 보도했다.


보도에 따르면 이스라엘 주재 미국 대사관은 이날 소셜미디어 엑스(X)를 통해 직원 및 가족들의 철수가 승인됐다고 공지했다.

대사관은 이어 미국 정부 직원과 가족들이 예루살렘 구시가지와 서안지구와 같은 특정 지역으로 이동하는 것을 사전 통보 없이 제한할 수 있다고 공지했다.


또한 상업 항공편이 운항하는 때 이스라엘을 떠나는 것을 고려하라고도 권고했다.


이번 철수령은 도널드 트럼프 미국 행정부의 이란 공격 가능성이 제기되는 가운데 나온 것이다.

미 국무부는 앞서 지난 23일에도 안보 상황을 이유로 레바논 주재 미국 대사관 직원과 가족에게 철수령을 내렸다.

이스라엘과 레바논 접경지역 후르페이쉬 연합뉴스

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
