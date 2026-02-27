백경현 시장 “저출생은 전 부서 공통 과제…시민 체감형 정책 실행력 높일 것”

구리시, ‘아이 키우기 좋은 도시’ 조성 박차

2026 상반기 저출생 대책 보고회 개최

“1월 출생아 36% 급증” 80개 대응 사업 추진

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 26일 시청 3층 상황실에서 '우리 아이 키우기 가장 좋은 도시, 구리시!' 조성을 위한 '2026년 상반기 저출생 대책 추진보고회'를 개최했다.

이번 보고회는 백경현 시장 주재로 국·소장 및 17개 부서장이 참석한 가운데 열렸으며, 저출생 대책 사업의 2025년 추진 실적과 2026년 추진계획을 종합 점검하고 사업 성과를 공유하는 한편 실효성 있는 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

구리시는 '우리 아이 키우기 가장 좋은 도시, 구리시'라는 비전 아래 ▲함께 일하고 함께 돌보는 사회 조성 ▲모두의 역량이 고루 발휘되는 사회 ▲인구구조 변화에 대한 대응체계 구축 등 3대 전략목표를 설정하고, 임신·출산·청년·다자녀 등 13개 분야 80개 사업을 추진하고 있다.

특히 구리시의 연간 출생 등록자 수는 매년 감소하다가 2025년에는 전년 대비 7.3% 증가하며 반등하는 흐름을 보였고, 올해 1월 출생 등록자 수 역시 전년 동월 대비 36% 상승했다. 시는 이를 임신·출산 지원 확대, 돌봄 기반 확충, 일·가정 양립 지원 정책 등의 성과가 점진적으로 나타난 결과로 분석하고 있다.

이에 따라 시는 출생률의 추가 상승을 도모하기 위해 기존 지원 사업을 지속 추진·강화하는 한편, 현장 중심·실행 중심의 현실적인 저출생 대책 마련과 출생 친화적 사회 분위기 확산을 위한 시민 홍보, 정책 수혜 대상 확대 및 신규 사업 발굴 등에 더욱 박차를 가할 방침이다.

백경현 시장은 "저출생 문제는 단일 부서가 아닌 전 부서가 함께 책임지고 대응해야 할 과제"라며 "보다 현실적이고 시민이 체감할 수 있는 정책을 발굴해 '우리 아이 키우기 가장 좋은 도시, 구리시' 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

구리시는 앞으로도 출생률 증가를 위한 정기적인 점검과 평가, 회의 등을 통해 정책의 실효성을 높이고, 지역 특성에 맞는 지속 가능한 인구정책을 추진해 나갈 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



