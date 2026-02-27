"美 국방부, 中 전산망 침투용 AI 무기 개발 착수"

군사 활용 범위 두고 AI 기업과 갈등 고조

미 국방부(펜타곤)가 중국과의 군사 충돌 가능성에 대비해 중국 내 핵심 인프라를 식별할 수 있는 인공지능(AI) 기반 사이버 도구 개발을 추진 중인 것으로 나타났다. 이 프로젝트의 핵심은 AI를 활용해 상대국 컴퓨터 네트워크에 침투하고 취약점을 식별한 뒤, 이를 미군의 전쟁 계획에 반영하는 것이다.

연합뉴스는 27일 영국 파이낸셜타임스(FT)를 인용해 미 국방부가 주요 AI 기업들과 중국의 핵심 인프라 전산망을 대상으로 자동화된 정찰을 수행하는 시스템 구축을 논의 중이라고 보도했다.

미국과 중국의 사이버 전쟁.

복수의 소식통들은 매체에 AI를 활용해 중국의 취약점을 파악하고, 이를 전쟁 계획에 반영하겠다는 이 구상은 분쟁 발발 시 미군의 침투력을 크게 강화할 것이라고 전했다.

국방부는 무기 개발, 정보 수집, 전장 운영 등 민감한 영역을 포함해 군이 AI 도구를 "모든 합법적 목적(all lawful purposes)"에 사용할 수 있도록 허용할 것을 주요 AI 기업들에 요구한 것으로 전해졌다.

이번 중국 대상 AI 사이버 구상에 어떤 기업이, 어떤 범위까지 참여할지는 아직 확정되지 않았다. 앞서 오픈AI와 앤스로픽, 구글, xAI 등 AI 기업들이 미 정부와 군사·사이버·안보 분야 협력을 위한 총 2억달러(약 2900억원) 규모의 계약을 체결한 바 있다.

오픈AI와 구글, xAI 등은 이를 수용한 것으로 알려졌지만, 앤스로픽은 자사 AI 모델 '클로드'가 ▲미국인에 대한 대규모 감시와 ▲완전 자율형 살상 무기 체계에 사용되는 것을 절대 용인할 수 없다는 입장을 고수하고 있다.

미 국방부는 앤스로픽과의 협상이 최종 결렬될 경우 클로드를 국방부 업무에서 배제하는 강제 조치를 취하겠다고 경고한 상태다.

FT는 "이번 움직임은 중국과의 잠재적 분쟁에서 사이버 작전의 중요성이 커지고 있으며, AI가 전력 균형을 바꿀 수 있다는 워싱턴의 인식을 반영한다"고 짚었다．





