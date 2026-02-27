소방청에 무인로봇 기증한 현대차…李 "첨단기술 지원 감사"

현대차 첨단기술 둘러본 李대통령

자율주행 로봇 '모베드'에 큰 관심

이재명 대통령은 27일 현대차그룹이 소방청에 무인소방로봇을 기증한 사실을 언급하며 "국민의 생명과 안전을 지키는 현장에 첨단기술을 적극적으로 지원해준 데 감사하다"고 말했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 전북 군산 새만금컨벤션센터에서 현대차그룹의 로봇들을 살펴보며 이같이 말했다고 밝혔다. 이에 정의선 현대차그룹 회장은 "기업으로서 당연히 해야 할 일"이라며 "앞으로도 현장 수요를 반영해 무인소방로봇의 성능을 지속적으로 개량하고 발전시킬 예정"이라고 답했다.

이재명 대통령이 27일 전북 군산새만금컨벤션센터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자협약식에서 기념촬영을 마친 뒤 정의선 현대차그룹 회장과 악수하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 '새만금 로봇·수소·AI시티 투자 협약식' 참석에 앞서 정의선 현대차그룹 회장, 관계부처 장관들과 함께 현대차그룹이 마련한 전시를 관람했다. 이 대통령은 휴머노이드 로봇과 자율주행 로봇, 안내 로봇, 물류 로봇 등을 둘러보며 기술 개발 현황과 상용화 계획을 청취했다. 특히 경사지 제한 없이 이동 가능한 자율주행 휠 로봇 모베드(MobED)에 큰 관심을 보였다고 안 부대변인은 전했다.

이에 최리군 현대차그룹 상무는 "모베드는 네 개의 바퀴가 각각 독립적으로 구동돼 고르지 않은 지형이나 경사로에서도 안정적으로 주행할 수 있다"며 "일반 배송은 물론 의료·돌봄 서비스, 재난 대응 등 다양한 용도로 사용할 수 있어 수소AI시티 전반에 광범위하게 적용될 예정"이라고 설명했다.

또 이 대통령은 AI수소시티 디오라마를 보며 재생에너지로 생산된 수소가 도시 전반에 어떻게 활용되는지, 에너지 전환 과정에서의 효율성과 경제성은 어느 정도인지 등을 물었다고 한다.

김창환 현대차그룹 부사장은 "재생에너지 기반 수전해 설비에서 생산된 청정수소가 모빌리티와 산업, 건물 등 도시 전반의 에너지원으로 활용된다"며 "AI와 로봇 기술이 결합돼 도시 운영을 실시간으로 최적화하는 미래형 모델"이라고 대답했다.





