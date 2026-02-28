코토팍시, 신세계 강남점 팝업스토어 오픈... SS26 라인업 공개

아웃도어 브랜드 코토팍시가 서울 신세계백화점 강남점에 팝업스토어를 조성하고 한국 시장 공략에 나섰다. 2월 27일 코토팍시는 신세계백화점 강남점 8층에 팝업스토어를 개설해 SS26 전 라인업을 국내 소비자에게 선보였다. 오픈 당일 현장에는 방문객들의 유입이 관측됐다.

코토팍시 팝업스토어는 브랜드 특유의 컬러 팔레트를 활용한 디스플레이를 선보였다. 다채로운 색감이 조합된 구성은 기존 아웃도어 매장과는 차별화된 형태를 띠었다.

세상에서 단 하나뿐인 컬러 조합으로 완성되는 'Del Dia(델디아)' 컬렉션 존에는 방문객들의 확인이 이어졌다. 한 방문객은 "아웃도어 브랜드라기보다는 라이프스타일 브랜드에 가까운 느낌"이라며 "가방마다 색 조합이 달라 선택의 폭이 넓다"고 말했다.

이번 팝업에서는 백팩뿐 아니라 SS26 시즌 의류 전 라인업도 함께 공개됐다. 경량 재킷, 플리스, 윈드브레이커 등 봄 시즌 아이템들은 '지금 바로 떠날 수 있는 옷'이라는 콘셉트를 바탕으로 구성됐다.

매장을 찾은 20~30대 고객들은 제품을 직접 착용하며 핏과 컬러를 비교했으며, 일부 제품은 오픈 직후부터 사이즈 문의가 진행됐다. 현장 관계자는 "공식 런칭 이후 의류를 한 자리에서 모두 볼 수 있는 첫 오프라인 공간"이라고 전했다.

팝업 현장에서는 오픈 기념 이벤트도 함께 진행 중이다. 구매 금액대별 사은품 증정 프로모션과 함께 한정 수량으로 운영되는 래플 이벤트가 마련되어 방문객들이 참여하고 있다.

코토팍시 신세계백화점 강남점 팝업스토어는 2월 27일부터 3월 12일까지 약 2주간 운영된다. 이번 팝업은 SS26 컬렉션의 공식 전개를 알리는 계기이자, 한국 시장 내 브랜드 입지를 확인하기 위한 전략적 거점으로 풀이된다.

현장 분위기는 신규 브랜드 입점 이상의 의미를 지닌 것으로 보인다. 브랜드 측은 화려한 컬러와 메시지를 통해 고객들의 반응을 이끌어내며 한국 시장에 첫인상을 전달했다.

이번 신세계 강남 팝업은 코토팍시의 한국 공식 전개를 알리는 출발점이다. 브랜드가 지닌 가치와 'Don't Wait For Perfect' 캠페인의 메시지는 오픈 당일 현장에서 구현됐다. 코토팍시는 이번 팝업을 기점으로 국내 시장에서의 활동을 확대해 나갈 계획이다.





lshb01@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>