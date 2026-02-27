본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

충남신보·3개 은행, 아산 소상공인에 558억 특례 보증 확대

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.02.27 14:36

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지자체·은행 공동출연 24억…다자 협력 금융안전망 구축

충남신보·3개 은행, 아산 소상공인에 558억 특례 보증 확대
AD
원본보기 아이콘

충남신용보증재단이 아산시 및 시중은행과 손잡고 총 558억 원 규모의 소상공인 특례보증 공급에 나선다. 지방정부와 금융권이 공동 출연해 지역 자금 숨통을 트는 구조다.


충남신용보증재단은 27일 아산시청에서 아산시, 농협은행, 하나은행, 신한은행과 '아산시 소상공인 특례보증 지원 5자 협약'을 체결했다.

이번 협약에 따라 아산시는 12억 원을 출연하고, 농협은행과 하나은행이 각각 5억 원, 신한은행이 2억 원을 보태 총 24억 원의 재원을 조성한다.


충남신보는 이를 기반으로 288억 원 규모의 신규 특례보증을 추가 공급할 계획이다. 기존 지원을 포함하면 아산시 소상공인 대상 보증 규모는 총 558억 원으로 확대된다.


이번협약은 금융회사 3곳이 참여한 다자 협력 방식으로, 보증 재원의 안정성과 지속성을 높였다는 평가다.

충남신보는 이동금융상담버스 '달려가, 유' 운영과 디지털 금융지점 확대를 통해 현장 접근성을 강화할 방침이다.


조소행 충남신보 이사장은 "소상공인이 필요한 시기에 자금을 받을 수 있도록 디지털 금융지점 기능을 확대해 신속한 집행에 집중하겠다"고 말했다.


해당 보증상품은 오는 3월 중순부터 '보증드림' 앱을 통해 비대면 신청이 가능하며, 자세한 내용은 충남신보 금융지원센터에서 안내받을 수 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

"정말 열심히 일하더라" 배우 임주환 물류센터 목격담 쏟아져

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

"韓은 성형왕국"…동남아 누리꾼들 틱톡 도배하는 이유는

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

'사법개혁 3법' 강행 속 박영재 법원행정처장 사의 표명

새로운 이슈 보기