부산 기장군, 기장지역자활센터와 ‘생명존중안심마을’ 조성 협약

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.26 16:21

자살 고위험군 조기 발굴·인식개선 교육·생명존중 캠페인 공동 추진

기장군(군수 정종복)은 지난 19일 기장지역자활센터(센터장 이선주)와 '생명존중안심마을' 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

부산 기장군이 기장지역자활센터와 ‘생명존중안심마을’ 조성 협약을 맺고 있다. 기장군 제공

부산 기장군이 기장지역자활센터와 '생명존중안심마을' 조성 협약을 맺고 있다. 기장군 제공

이 협약에 따라 두 기관은 ▲자살 고위험군 조기 발굴과 전문기관 연계 ▲자활사업 참여자 대상 정신건강 인식개선 교육 ▲지역주민 대상 생명존중 캠페인 전개 등 실질적인 협력사업을 공동 추진할 계획이다.


기장군정신건강복지센터 장옥진 센터장은 "지역 주민의 정신건강 증진과 자살 예방을 위해 현장 중심 서비스를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

이선주 기장지역자활센터장은 "자활사업 참여자들의 정신건강 지원을 위해 협력해 온 성과를 바탕으로, 생명존중안심마을을 통해 지역 정신건강 안전망을 더욱 촘촘히 구축하겠다"고 말했다.


기장군은 '2024년 지자체 자살예방 우수사례 공모'에서 생명존중안심마을 부문 우수사례로 선정되며 모범 사례로 평가받았다. 민·관 협력을 기반으로 자살 고위험군 조기 발굴 체계를 강화하고, 주민 참여형 캠페인과 인식개선 교육을 지속적으로 추진할 방침이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
