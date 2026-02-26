대한항공, 英 스카이포츠와 AAM 통합 플랫폼 개발… 글로벌 시장 선점 속도

드론쇼코리아 2026서 MOU

운항 관리와 버티포트 인프라 연동



미래 도심 하늘길을 열기 위해 국적 항공사와 글로벌 인프라 전문 기업이 맞손을 잡았다. 항공기 운항 기술과 공항 인프라 운영 역량을 결합해 승객의 출발부터 도착까지 전 과정을 책임지는 통합 플랫폼 개발이 본격화된다.



대한항공은 26일 부산 벡스코에서 열린 '드론쇼코리아(DSK) 2026'에서 영국 첨단항공모빌리티(AAM) 전문 기업 스카이포츠와 전기수직이착륙기(eVTOL) 통합 운영 플랫폼 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.



이번 협력은 대한항공의 AAM 통합 관제 시스템 'ACROSS'와 스카이포츠의 버티포트 운영 시스템 'VAS'를 상호 연동하는 것이 핵심이다. ACROSS는 기체 운항과 교통 흐름 관리에 특화돼 있으며 VAS는 항공기 이착륙 시설인 버티포트 운영에 강점을 갖고 있다. 양사는 이를 결합해 승객이 버티포트에 도착해 보안 검색을 거쳐 최종 목적지에서 내릴 때까지의 전 과정을 총괄하는 솔루션을 구축할 계획이다.



eVTOL은 기존 헬기보다 100배 이상 소음이 적어 도심형 미래 항공 교통의 핵심 기체로 꼽힌다. 양사는 세계 최초 상용화 예정 지역에서 공동 실증을 진행하며 글로벌 AAM 시장에서 주도권을 확보한다는 구상이다. 스카이포츠는 이미 두바이와 아부다비 등에 버티포트 네트워크를 구축 중이며 뉴욕 맨해튼 헬리포트의 AAM 전환 작업도 진행하고 있다.



대한항공은 지난 2024년 독자 개발한 ACROSS를 통해 저고도 항공기의 비행 경로를 실시간 모니터링하고 최적의 교통 흐름을 관리하는 기술력을 입증해 왔다. 국토교통부의 K-UAM 그랜드 챌린지 실증 사업을 통해서도 운영 성능을 확인한 바 있다.



대한항공 관계자는 "AAM 상용화를 위해서는 항공기 운항과 공항 역할을 하는 버티포트 간의 긴밀한 연동이 필수적이다"며 "글로벌 기업과의 협력을 통해 차별화된 항공 모빌리티 솔루션을 확보하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



