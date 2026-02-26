bhc, '스윗칠리킹' 출시 3개월 만에 100만 마리 판매

양념도 바삭하게 매출 3위 올라

'뿌링클·콰삭킹' 뒤 이을 차세대 메뉴

다이닝브랜즈그룹은 치킨 브랜드 bhc의 신메뉴 '스윗칠리킹'이 출시 3개월 만에 누적 판매량 100만 마리를 돌파했다고 26일 밝혔다.

bhc에 따르면 지난해 11월 18일 출시된 스윗칠리킹은 한 달 만에 판매량이 40만 마리, 두 달 만에 80만 마리를 기록한 데 이어 3개월 차에 100만 마리를 넘어섰다. 통상 신메뉴 효과가 둔화하는 시점에도 판매 감소 없이 꾸준한 주문량을 유지했다는 설명이다.

bhc 스윗칠리킹 이미지. 다이닝브랜즈그룹 제공.

현재 스윗칠리킹은 bhc 전체 메뉴 가운데 '뿌링클'과 '콰삭킹'에 이어 매출 3위에 올랐다. 기존 대표 메뉴를 잇는 차세대 주력 제품으로 자리매김했다는 평가다.

회사는 흥행 배경으로 '식감의 차별화'를 꼽았다. 기존 양념치킨이 눅눅하다는 인식을 갖고 있었다면, 스윗칠리킹은 붉은 칠리소스를 얇고 투명하게 코팅해 바삭함을 유지하도록 설계됐다. 마치 '탕후루'처럼 반짝이는 비주얼과 함께 새콤달콤한 맛의 균형을 구현했다는 설명이다.

bhc 관계자는 "스윗칠리킹이 출시 3개월이 지난 시점에도 꾸준한 수요를 보이며 뿌링클, 콰삭킹의 뒤를 잇는 차세대 대표 메뉴로 자리 잡았다"면서 "앞으로도 소비자의 니즈를 정확히 파악하고 기존의 틀을 깨는 메뉴를 지속해서 선보이며 치킨 시장의 새로운 기준을 제시해 나갈 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



