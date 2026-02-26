영주시, ‘재정 타이밍’ 앞당긴다…1분기 소비·투자 집행 총력

공공자금 조기 투입으로 지역경기 숨통

선금 확대·계약 유연화 병행

경북 영주시가 경기 둔화와 소비 위축에 대응하기 위해 1분기 재정 신속 집행에 속도를 내며 지역경제 회복을 위한 선제 대응에 나섰다.

영주시는 25일 시청 회의실에서 '2026년 1분기 재정 신속 집행 및 소비·투자 분야 집행 점검 회의'를 개최하고 상반기 재정집행 가속화 방안을 집중적으로 점검했다고 밝혔다.

이번 회의는 소비 위축과 지역 경기 침체 장기화에 따른 민생 부담을 완화하고 공공 재정의 마중물 효과를 극대화하기 위해 마련됐다. 엄태현 시장 권한대행 주재로 각 부서장이 참석해 1분기 집행계획과 주요 투자사업 추진 상황을 공유하고 집행 애로사항과 개선 방안을 논의했다.

시는 2026년 상반기를 신속 집행 중점 추진 기간으로 설정하고 일반회계·특별회계·기금 사업 가운데 소비·투자 분야 예산을 집중적으로 관리해 집행 효율을 높일 방침이다. 사업별 집행 일정 관리와 부서 간 협업 체계를 강화해 재정이 현장에 조기에 투입될 수 있도록 행정 역량을 집중한다는 계획이다.

특히 ▲선금 및 기성금 지급 확대 ▲관급자재 선고지 제도 적극 활용 ▲지방보조금 공사비 선급 지급 제도 운영 ▲수의계약 절차 완화 및 보증금 축소 등 실효성 있는 집행 촉진 방안을 추진해 자금의 지역 내 순환을 앞당길 예정이다.

엄태현 시장 권한대행은 "물가 상승과 경기 침체가 지속되는 상황에서 지방재정의 역할이 그 어느 때보다 중요하다"며 "재정 집행 속도가 곧 민생 회복 속도라는 인식으로 모든 사업을 면밀히 점검해야 한다"고 강조했다.

이어 "집행률 달성에만 머무르지 않고 시민과 소상공인이 체감할 수 있는 사업이 적기에 추진되도록 속도를 높여 달라"며 "1분기부터 과감하고 선제 재정 투입을 통해 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣겠다"고 덧붙였다.

지역 경제계에서는 공공 발주 사업의 조기 집행이 건설·서비스·소상공인 분야의 유동성 개선과 고용 안정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

재정 투입 시점이 정책 효과를 좌우하는 상황에서 지방정부의 신속 집행은 지역 경기 방어의 핵심 수단으로 부상하고 있다. 영주시의 속도 중심 재정 운영이 지역 소비 회복과 투자 활성화로 이어질지 주목된다.





