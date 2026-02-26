"말 한마디에 다 된다" 갤럭시S26의 AI 신기능 써보니 '깜짝'

일상에 도움 주는 에이전트 AI 기능 선보여

무엇을 상상하든 가능…이미지 도구 고도화

이모티콘 제작·스캔 작업도 손쉽게 가능해져

"샌프란시스코 공항으로 가는 우버 택시 불러줘."

말 한마디에 우버 애플리케이션이 자동으로 열렸다. 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 삼성전자의 '갤럭시 언팩 2026'에서 공개된 갤럭시S26 시리즈의 새로운 기능이다. 갤럭시 속 구글 AI 에이전트인 제미나이가 택시를 검색하는 동안 나는 평소처럼 다른 앱을 사용할 수 있었다. 작업 과정을 중간중간 확인하면서 멈출지 계속 이어나갈지 선택할 수 있었다. 제미나이가 공항까지 가는 택시 검색을 완료하자 알림창이 떴고, 나는 가격대별로 어떤 택시를 선택해 결제할지만 판단하면 됐다. 기존에 택시 앱을 켜고 목적지를 지도에서 일일이 검색해 버튼을 눌러가며 택시를 호출하는 번거로운 과정이 생략됐다. 한국에서는 카카오T 앱에서도 적용될 예정이라고 삼성 측은 설명했다.

갤럭시S26에 탑재된 제미나이 AI를 활용해 음성 명령으로 우버 택시를 부르는 장면. 김보경 기자 AD 원본보기 아이콘

갤럭시S26은 삼성전자의 3세대 AI폰으로, 사용자의 맥락과 의도를 능동적으로 파악하는 AI 에이전트 기능을 강화했다. 사용자의 일상생활에 깊숙이 스며들어 실질적인 도움을 주고 작업 시간을 단축하는 등 효율성을 높였다. 새롭게 선보인 '나우 넛지' 기능은 삼성 자체 에이전트인 빅스비를 활용한 사용자 맞춤형 서비스다. "우리 호주 여행 가서 찍은 사진 보고 싶다"는 친구의 메시지를 확인한 후 답장을 하기 위해 입력창을 클릭하자 하단 바에 '사진 공유'라는 제안이 떴다. 이를 클릭하면 호주 여행에서 찍은 사진들이 자동으로 뜨고 선택·공유하기를 통해 곧바로 친구에게 전송할 수 있었다. 나우 넛지 기능 역시 사진첩 앱에 들어가 사진을 검색하고 선택하는 일련의 과정을 줄여주는 역할을 했다. "2월 27일 오전에 회의 가능한가요?"라는 메시지를 받았을 때도 AI가 캘린더 열기를 제안해주는 '넛지' 방식으로 선약이 있는지 간편하게 확인할 수 있었다.

사용자는 빅스비와의 대화를 통해 사용자가 필요로 하는 스마트폰 설정 등을 쉽고 빠르게 변경할 수 있다. 예를 들어 "화면 밝기를 줄여줘"와 같은 음성명령도 가능했다. 이 기능은 설정 앱에서 어느 메뉴로 들어가야 할지 모를 때 유용할 듯했다. 새롭게 추가된 기능인 '크리에이티브 스튜디오'는 강아지 등 원하는 사진을 캐릭터화해서 사회관계망서비스(SNS) 등에서 사용할 수 있는 이모티콘을 만들고 스티커처럼 활용할 수 있었다. 문서를 깔끔하게 촬영해 저장하고 싶을 때는 스캔 기능도 실용적으로 보였다. 카메라 앱을 켠 후 '스캔' 메뉴로 촬영했더니 그림자나 손가락 등 불필요한 요소를 자동으로 제거하고 PDF 파일로 제공해줬다.

갤럭시S26에 새롭게 도입된 AI 이미지 수정 도구. 한 조각 먹은 케이크를 음성 명령 한 마디에 홀케이크로 바꿔줬다. 한 조각의 케이크를 홀케이크로 변형도 가능하다. 김보경 기자 원본보기 아이콘

상상 속 이미지 구현을 위해 고도화된 AI 기능은 더욱 깜짝 놀랄 만한 혁신을 보여줬다. 한조각 남은 케이크를 말 한마디에 홀케이크로 바꿔줬고, 밋밋한 생크림 케이크를 분홍빛 딸기 케이크로 변형해줬다. 셀프 사진을 찍은 후 뒷배경을 샌프란시스코 야경으로 바꿀 수도 있었고, 두 개의 사진을 합성하는 기능도 새롭게 도입됐다. 내가 원하고 상상하는 대로 이미지를 바꿔주는 AI 기능이 갤럭시S26에서 실현된 것이다. 이전 버전 이미지로 손쉽게 복귀할 수 있었고 '계속 편집' 기능을 통해 여러 번 수정도 가능했다. 단, 특정 인물의 얼굴로 바꾸는 등 초상권과 관련된 작업은 불가능했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



