본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

영암군·전남도교육청, '영암도서관' 건립 한다

호남취재본부 염승훈기자

입력2026.02.25 18:53

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 192억 투입…환경교육 거점 조성

영암군과 전남도교육청은 24일 영암도서관 안전 시공 기원식을 갖고 첫 삽을 떴다. 영암군 제공

영암군과 전남도교육청은 24일 영암도서관 안전 시공 기원식을 갖고 첫 삽을 떴다. 영암군 제공

AD
원본보기 아이콘

영암군과 전라남도교육청이 24일 영암읍 교동지구에서 '영암도서관 안전 시공 기원식'을 열고 본격적인 공사에 들어갔다. 이날 행사에는 군민 등 50여 명이 참석해 무사고·무재해 공사를 기원하는 시삽을 진행했다.


영암도서관은 월출산국립공원을 교육 자원으로 활용한 생태·기후 프로그램을 운영하는 등 지역 환경교육 거점으로 조성될 계획이다.

도서관은 교동지구 내 5,100㎡ 부지에 지상 3층 규모로 건립되며, 총사업비 192억원이 투입된다. 내부에는 ▲기후변화특화실 ▲계단식 서가 ▲북스테어 ▲평생학습실 등을 갖춘 복합문화공간이 들어선다.


군은 도서관이 영암읍민을 포함한 군민의 평생학습 수요를 충족하고 정주 여건을 개선하는 문화복지 인프라로 기능할 것으로 기대하고 있다.


또 청소년 학습 공간 부족 해소와 주민공동체 프로그램 운영 등 지역 공동체 활동 플랫폼 역할도 수행할 예정이다.

우승희 영암군수는 "도서관은 아이들이 꿈을 키우고 어른들이 평생학습을 이어가는 공간"이라며 "안전한 공사를 통해 군민 누구나 행복한 생활을 가꾸는 복합문화공간으로 조성하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

AI가 펀드매니저를 몽땅 대체할 수 있을까…하버드대 연구논문 나왔다 AI가 펀드매니저를 몽땅 대체할 수 있을까…하버드... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니

"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기

"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

새로운 이슈 보기