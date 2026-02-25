[내일 날씨]15도 일교차 광주·전남, 아침 빙판길 주의

거문도·초도 강풍주의보 발효

26일 광주와 전남 지역의 아침 출근길은 짙은 안개와 도로 살얼음이 얼 것으로 예상됐다.

광주와 전남 지역의 내일(26일) 아침 출근길은 짙은 안개와 도로 살얼음이 예상돼 교통안전에 각별한 주의가 요구된다.

25일 광주지방기상청에 따르면 26일 광주와 전남은 맑다가 오전부터 차차 흐려지는 날씨를 보일 전망이다.

기온은 당분간 평년(최저 -2도~3도, 최고 9~12도)을 웃돌며 포근할 것으로 보인다. 26일 아침 최저기온은 -2도에서 6도, 낮 최고기온은 11도에서 16도 분포를 보이겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 매우 크게 벌어지는 만큼 건강 관리에 신경 써야 한다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

해상과 해안가를 중심으로는 매서운 바람이 분다. 거문도와 초도에 강풍주의보가 내려졌으며, 남해 서부 먼바다에는 풍랑특보가 발효 중이다.

해상에서는 26일까지 바람이 초속 9~15m로 매우 강하게 불고 물결도 1.5~3.5m로 높게 일겠다. 서해 남부 먼바다와 남해 서부 앞바다 역시 27일까지 바람이 강하게 불 것으로 예보돼 항해 및 조업하는 선박의 각별한 유의가 필요하다.

광주지방기상청 관계자는 "아침 출근길 짙은 안개와 도로 살얼음으로 인해 교통사고 위험이 크니 차량 운행 시 반드시 감속해야 한다"며 "낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 매우 크니 건강 관리에 유의하고, 거센 바람이 부는 해상 안전사고에도 각별히 대비하길 바란다"고 당부했다.





호남취재본부 민현기 기자



