[포토] 코스피 6000 돌파

코스피 종가가 사상 처음 6000선을 넘어선 25일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링품에서 직원들이 축하 세레머니를 하고 있다.







