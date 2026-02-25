25일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 13.1원 내린 1429.4원에 마감했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"스타벅스서 '또' 주문했다고 직원에 면박 당해"…... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 13.1원 내린 1429.4원 마감
2026년 02월 25일(수)
25일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 13.1원 내린 1429.4원에 마감했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고···일본에 무슨 일이
'100원 전쟁' 서막, 880원 삼겹살 떴다…삼삼데이 앞둔 유통가
'셔츠 안에 또 셔츠' 누가 그렇게 입어 했는데…올 봄엔 달라요
비트코인 유통량 45% 손실 구간…반등마다 매도벽[비트코인지금]
"불륜녀 불러주시면 10만원 드릴게요"…이색 구인글 화제 속 "선 넘었다" 논란도
"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전
'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다
"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니
"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기
"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당
수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?