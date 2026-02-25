본문 바로가기
BAE시스템즈, APKWS 유도 키트 10만 개 납품 돌파

서믿음기자

입력2026.02.25 12:52

2.75인치 비유도 로켓, 정밀 유도탄 전환
미군 배치 및 FMS 통해 동맹국 공급

BAE시스템즈(BAE Systems)는 APKWS(첨단 정밀타격 무기체계) 유도 키트 누적 납품 수량이 10만 개를 넘어섰다고 밝혔다.

BAE 시스템즈가 미국과 동맹국들에 저비용·고신뢰 정밀유도탄 전력을 제공하는 APKWS® 레이저 유도 키트 10만 개 공급을 달성했다. BAE시스템즈 제공

APKWS 유도 키트는 2.75인치(70mm) 비유도 로켓을 정밀 유도탄으로 전환하는 장치다. 회전익·고정익 항공기와 무인항공체계, 지상 플랫폼, 해상 함정 등에서 운용할 수 있으며 공대지, 지대지, 지대공, 공대공 임무에 적용된다. 기존 및 신규 로켓의 모터, 탄두, 신관과 통합이 가능하도록 설계됐다.


이 체계는 무인항공기 대응(C-UAS) 임무를 포함한 다양한 작전에 사용되고 있다. BAE시스템즈에 따르면 APKWS는 10년 이상 운용돼 왔다.

니타 자야라만 BAE시스템즈 정밀유도센싱솔루션 총괄은 "APKWS 유도 키트는 각국의 정밀 타격 임무를 지원해 왔다"며 "10만 개 납품 달성은 대량 생산 및 공급 역량을 보여주는 지표"라고 밝혔다. 이어 "신규 공급 계약을 기반으로 향후 임무 요구에 대응할 계획"이라고 말했다.


APKWS 유도 키트는 미 육·해·공군 및 해병대에 배치돼 있으며, 미국 동맹국은 대외군사판매(FMS)를 통해 도입할 수 있다. 생산은 미국 뉴햄프셔주 허드슨과 텍사스주 오스틴에 위치한 시설에서 이뤄진다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
