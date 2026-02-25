본문 바로가기
[부고] 송호빈(목원대 교수)씨 부친상

입력2026.02.25 12:50

▶송광순씨 별세, 송은빈·유정·정아·호빈(목원대 교수)씨 부친상, 전순단·김륜희(한국토지주택연구원 책임연구위원)씨 시부상, 이희만·김재호씨 장인상=24일, 대전성모병원장례식장 특2호실, 발인 26일 오전 8시, 대전 서구 원정동 선영.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

