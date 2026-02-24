본문 바로가기
하남시, 동절기 취약계층에 난방비 5만원 긴급 지원

이종구기자

입력2026.02.24 19:06

경기 하남시(시장 이현재)는 동절기 한파로 어려움을 겪는 취약계층의 난방비 부담 완화를 위해 기초생활수급자와 차상위계층 5078가구에 난방비 5만원을 긴급 지원한다고 24일 밝혔다.

하남시청 전경. 하남시 제공

하남시청 전경. 하남시 제공

지원 대상은 2월 5일 기준 하남시에 주소지를 둔 기초생활수급자(생계·의료·주거·교육)와 차상위계층 가구이다.


지원금은 가구당 5만원씩 1회 지급되며, 총사업비 2억9170만원은 전액 경기도 예산으로 마련됐다.

1차 지급은 지난 13일 각 가구 계좌로 현금 입금 방식으로 진행됐으며, 계좌 확인이 어려운 가구는 별도의 안내 절차를 거쳐 2차(2월 26일)와 3차(3월 6일)까지 순차적으로 지급될 예정이다.


신청은 오는 27일까지 주소지 관할 행정복지센터를 방문해 신분증과 통장 사본을 제출하거나 전화로도 가능하다.


이현재 하남시장은 "이번 난방비 지원이 취약계층에게 따뜻한 겨울을 선물하는 작은 힘이 되기를 바라며, 모두가 안전하고 따뜻하게 겨울을 나시길 바란다"고 말했다.




하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

