강원도교육청, ‘2026년 교육감 공약 도민배심원단 3차 회의’ 개최

주민직선 제4기 공약 이행률 95.1% 달성

조정 안건 도민 최종 승인

강원특별자치도교육청은 24일 강원특별자치도교육청 대회의실에서 '2026년 교육감 공약 도민배심원단 3차 회의'를 개최했다.

강원특별자치도교육청이 24일 강원특별자치도교육청 대회의실에서 '2026년 교육감 공약 도민배심원단 3차 회의'를 개최하고 잇다. 강원도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 3차 회의는 지난 1월부터 운영된 도민배심원단의 마지막 일정으로, 주민직선 제4기 공약의 최종 이행 현황을 점검하고, 조정이 필요한 안건에 대해 도민들이 직접 최종 승인 여부를 결정하는 자리로 마련됐다.

2025년 12월 31일 기준, 주민직선 제4기 교육감 공약 이행률은 2025년도 목표 대비 98.3%, 임기 전체 목표 대비 95.1%를 기록하며 공약 사업들이 차질 없이 추진되고 있다. 구체적인 공약 이행 평가 결과는 강원특별자치도교육청 누리집에서 확인할 수 있다.

이날 회의에서 도민배심원단은 이러한 성과를 바탕으로 공약 조정 안건에 대해 심도 있는 논의를 이어갔다.

배심원단은 조정 및 변경이 필요한 6개 공약 안건에 대해 분임 별 토의와 전체 투표를 거쳐 최종 승인 여부를 확정했다.

지난 3회에 걸친 회의를 통해 배심원들은 공약 이행의 객관성과 신뢰도를 높이는 '민주적 파수꾼'의 역할을 성공적으로 수행했다.

오성배 부교육감은 "세 차례에 걸친 회의 동안 열정적으로 참여해 주신 배심원분들의 소중한 의견은 강원교육의 미래를 만드는 든든한 이정표가 될 것"이라며 "도민이 직접 승인한 권고안을 정책에 적극 반영해 공약 이행의 완성도를 높이고 교육 현장의 만족도를 제고하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



