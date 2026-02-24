함평군, 3년 연속 '축제콘텐츠' 관광 부문 대상 수상

전남 함평군이 '2026 대한민국 축제 콘텐츠 대상'에서 축제관광부문 대상을 수상했다. 함평군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 함평군이 '2026 대한민국 축제 콘텐츠 대상'에서 축제관광부문 대상을 수상하며 축제 콘텐츠의 우수성을 인정받았다.

함평군은 이날 오후 서울 피스앤파크 컨벤션센터에서 열린 '2026 대한민국 축제 콘텐츠 대상'에서 함평군이 축제관광부문 대상을 수상했다고 24일 밝혔다. 행사에는 강하춘 함평군 부군수와 (재)함평축제관광재단 임직원 등이 참석했다.

'대한민국 축제 콘텐츠 대상'은 전국의 축제를 대상으로 ▲축제 경쟁력 ▲콘텐츠 우수성 ▲지역경제 파급효과 ▲지속가능성 등을 종합적으로 평가해 우수한 축제를 선정하는 권위 있는 상이다. 함평군은 2023년부터 3년 연속 대상을 수상해 그 의미가 남다르다.

함평군은 지역의 고유한 자연·생태 자원을 활용해 차별화된 축제 콘텐츠를 운영한 점과 체계적인 관광 인프라 구축, 지역민과 함께 만드는 참여형 축제 모델 등이 높은 평가를 받았다.

특히 축제 방문객 중심의 프로그램 구성과 안전관리 체계 강화, 인근 상권과의 연계 운영을 통한 지역경제 활성화 성과가 긍정적으로 평가받았다.

함평군 관계자는 "이번 수상은 군민과 함께 만들어 온 축제의 성과를 대외적으로 인정받은 뜻깊은 결과"라며 "앞으로도 지역 특색을 살린 경쟁력 있는 축제를 기획해 함평의 문화관광 브랜드 가치를 높여 나가겠다"고 밝혔다.





