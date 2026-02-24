창녕군, '여성농업인 바우처 지원사업' 신청·접수

농촌지역 여성농업인의 건강

증진·문화·여가 활동 지원 위해

창녕군은 오는 3월 31일까지 여성농업인의 복지 증진을 위한 '여성농업인 바우처 지원사업' 신청을 받는다.

이 사업은 문화·복지 여건이 상대적으로 열악한 농촌지역 여성농업인의 건강 증진과 문화·여가 활동 지원을 위해 추진되며, 대상자로 선정되면 1인당 연간 20만 원을 바우처 카드 발급 또는 농협채움카드 포인트 충전 방식으로 지원받을 수 있다.

신청 대상은 군에 거주하며 실제 영농에 종사하는 20세 이상 75세 미만(1951. 01. 01. ~ 2006. 12. 31.)의 농업경영체 등록 여성농업인이다. 다만, 전년도 사업 대상자 중 카드 미발급자, 전액 미사용자, 농업 외 종합소득이 3700만 원을 초과하는 경우 등은 제외된다.

신청은 거주지 읍·면사무소를 방문하거나 경상남도 누리집 '경남 바로 서비스'를 통해 온라인(모바일)으로 가능하다.

군 관계자는 "농촌 현장에서 여성농업인의 역할이 더욱 커지고 있어 앞으로도 여성농업인의 복지 향상을 위한 정책을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





