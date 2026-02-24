강위원 전남도경제부지사 "반도체 국가산업단지 호남으로 가야~"

페이스북 통해 한준호 의원 '호남이전' 반대에 쓴소리

"전남 전국 최대 재생에너지 생산지인 RE100 성지"강조

강위원 전남도 경제부지사. 심진석 기자 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 한준호 의원(경기 고양을)이 '(용인) 반도체 국가산업단지 호남 이전' 가능성에 사실상 반대 목소리를 낸 것을 두고 강위원 전남도 경제부지사가 발끈하고 나섰다.

강 부지사는 24일 자신의 페이스북을 통해 "한 의원은 제가 가장 주목해 온 차세대·새세대 정치리더이고, 호형호제 하는 굳건한 동지다"라며 "그럼에도 불구하고 공개적으로 한마디 해야겠다. '이건 아니지요'"라고 불편한 심경을 담아냈다.

강 부지사는 "한 의원은 수도권 산업 패권보다 국가전략을 고민하셔서 새로운 전략을 선포하실 줄 알았다"라며 "반도체 경쟁력은 땅이 아니라 에너지와 물이 승부처다. 용인 산단의 지연사태를 단지 토지매입이나 행정속도 문제로만 보시는 점은 오판이다"고 지적했다.

이어 "아무리 땅을 빨리 매입해도 그 거대한 단지를 돌릴 전력과 막대한 산업용수는 어디서 가져옵니까"라고 되물은 뒤 "수도권 일극주의에 매몰되어 다른 지역의 희생과 천문학적인 송전 비용을 강요하는 방식은 이제 유효기한이 끝났다"고 강조했다.

그러면서 "진정한 국가 경쟁력은 '준비된 호남'에 있다"라며 "전남은 전국 최대 재생에너지 생산지인 RE100 성지다. 글로벌 기업들이 요구하는 신재생에너지를 안정적으로 공급할 수 있는 유일한 대안이다"고 밝혔다.

강 부지사는 "물부족 리스크로 발을 동동 구르는 용인과 달리 전남은 하루 130만톤 이상의 물을 공급할 준비가 끝났다"라며 "국가 전략 사업은 정치적 고려가 아닌 경제적 실리로 가야 한다"고 역설했다.

끝으로 "용인에만 매달릴 시간이 없다"며 "이젠 판을 바꿔야 한다. 수도권 정치인들께서 솔직하셔야 하지 않냐"고 꼬집었다.

한편 더불어민주당 한준호 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 최근 불거진 '용인 반도체 국가산업단지 조성 지연 논란' 및 '호남 이전론'과 관련 "국가 전략사업은 지역 안배 논리나 소극적 행정이 전략산업을 지연시켜서는 안 된다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>