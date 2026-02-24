본문 바로가기
바이젠셀 "NK/T세포림프종 치료제 2상, 사망자 없이 유의성 확보"

박정연기자

입력2026.02.24 15:21

2년 무질병생존율 95%·대조군 77.6%

바이젠셀은 NK/T세포림프종 치료제 'VT-EBV-N' 임상 2상 최종 임상시험보고서(CSR)를 수령했다고 24일 밝혔다. 회사는 해당 결과를 토대로 하반기 조건부 품목허가 신청을 추진한다는 계획이다.

바이젠셀 기업 로고 이미지. 바이젠셀

바이젠셀 기업 로고 이미지. 바이젠셀

이번 임상 2상에서 1차 평가지표인 2년 무질병생존율(DFS)은 투여군 95.0%, 대조군 77.58%로 나타났다. 통계적 유의성도 확보됐다는 설명이다. 임상 기간 동안 투여군에서 사망 사례는 보고되지 않았으며 중대한 이상반응도 확인되지 않았다고 회사 측은 밝혔다.


이번 시험은 세포치료제 임상으로는 드물게 무작위 배정·이중맹검 설계를 적용했다. 회사는 이 같은 설계를 통해 데이터 객관성과 신뢰도를 높였다고 강조했다.

바이젠셀은 상반기 중 첨단바이오의약품 신속처리 대상 지정과 글로벌 혁신제품 신속심사(GIFT) 신청을 진행한 뒤 하반기 조건부 품목허가에 나설 계획이다. 중국을 중심으로 한 해외 사업 확대와 기술이전도 병행 추진한다는 방침이다.


기평석 바이젠셀 대표는 "임상 결과를 기반으로 허가 신청과 상업화 절차를 진행할 예정"이라며 "치료 옵션이 제한적인 NK/T세포림프종 환자에게 새로운 대안이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.




박정연 기자 jy@asiae.co.kr
