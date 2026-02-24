본문 바로가기
인천 연수구, AI 활용해 싱크홀 대응…지반 관리체계 구축

박혜숙기자

입력2026.02.24 14:42

인천 연수구는 최근 빈번하게 발생하는 땅 꺼짐(싱크홀) 사고에 대응하고자 인공지능(AI)을 활용한 스마트 지반 관리체계를 구축한다고 24일 밝혔다.


이번 사업은 AI와 지표 투과 레이더(GPR) 기술을 결합한 스마트 지반관리 체계를 구축하고, 외부 기관에 의존하던 탐사 업무를 구 자체 역량으로 추진하는 것을 목표로 한다.

기존의 복구에 초점을 맞춘 '사후 대응' 방식에서 첨단 스마트 기술을 활용해 위험 요소를 사전에 탐지·예측하고 사고를 예방하는 '선제적 예방' 체계로 전환하는 것이 이번 사업의 핵심이다.


GPR 장비. 인천 연수구 제공

이를 위해 구는 GPR 장비 운용과 데이터 분석을 전담하고, 지반 상태를 점검·관리할 데이터 분석 전문 인력을 오는 27일까지 모집한다. 이어 오는 4월에는 지반 침하 발생 가능성이 높은 지역을 정밀 조사해 사고를 예방할 수 있도록 '특별 지반 조사 용역'도 함께 추진한다.


아울러 구는 AI와 GPR 기술을 결합한 첨단 기술을 도입해 상시 점검과 신속 대응이 가능한 체계를 구축하는 '인천시 스마트빌리지 공모사업' 선정에 적극 나설 예정이다.

이재호 연수구청장은 "스마트 기술을 행정에 접목하는 것은 효율성을 높이는 차원을 넘어 시민의 생명과 안전을 지키는 핵심 정책"이라며 "이번 사업을 통해 안전하고 신뢰받는 스마트 안심 도시를 조성하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
