본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

대통령 살해 협박글 올린 10대 2명 불구속 송치

오지은기자

입력2026.02.24 14:47

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

협박·위계에 의한 공무집행방해 혐의

인터넷 게시판에 이재명 대통령에 대한 살해 협박글을 쓴 10대들이 검찰에 넘겨졌다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울경찰청 사이버수사과는 협박 및 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 10대 남성 A군과 B군을 불구속 송치했다고 24일 밝혔다.


경찰에 따르면 이들은 지난해 9월4일 119안전신고센터 인터넷 게시판에 이 대통령을 살해하겠다는 글을 작성한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 A군은 지난해 3월 충남 아산시 소재의 한 고등학교 학생들에 대해서도 살해 협박 게시글을 작성한 것으로 드러났다. 경찰은 A군에 대해 공중 협박·위계에 의한 공무집행방해 혐의로 함께 송치했다.


경찰은 A군이 인천의 한 고등학교와 광주의 한 중학교 학생들에 대해 유사한 살해 협박 글을 게시한 혐의에 대해서도 수사하고 있다.


경찰 관계자는 "피의자들에 대한 손해배상 청구를 심의하겠다"며 "앞으로도 불특정 다수를 겨냥한 협박 행위에 대해 법에 따라 엄정하게 처벌할 것"이라고 말했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

美증시 뒤흔든 '시트리니 보고서'…"AI로 일자리·소비 붕괴"

새로운 이슈 보기