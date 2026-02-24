대통령 살해 협박글 올린 10대 2명 불구속 송치

협박·위계에 의한 공무집행방해 혐의

인터넷 게시판에 이재명 대통령에 대한 살해 협박글을 쓴 10대들이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 사이버수사과는 협박 및 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 10대 남성 A군과 B군을 불구속 송치했다고 24일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 지난해 9월4일 119안전신고센터 인터넷 게시판에 이 대통령을 살해하겠다는 글을 작성한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 A군은 지난해 3월 충남 아산시 소재의 한 고등학교 학생들에 대해서도 살해 협박 게시글을 작성한 것으로 드러났다. 경찰은 A군에 대해 공중 협박·위계에 의한 공무집행방해 혐의로 함께 송치했다.

경찰은 A군이 인천의 한 고등학교와 광주의 한 중학교 학생들에 대해 유사한 살해 협박 글을 게시한 혐의에 대해서도 수사하고 있다.

경찰 관계자는 "피의자들에 대한 손해배상 청구를 심의하겠다"며 "앞으로도 불특정 다수를 겨냥한 협박 행위에 대해 법에 따라 엄정하게 처벌할 것"이라고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>