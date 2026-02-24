파라마운트, 워너 인수 조건 상향…넷플릭스와 경쟁 재점화

파라마운트와 넷플릭스의 워너브러더스 디스커버리(이하 워너브러더스) 인수전에 다시 불이 붙었다.

블룸버그와 로이터통신은 23일(현지시간) 소식통을 인용해 파라마운트가 기존 대비 개선된 조건으로 워너브라더스에 인수 제안서를 제출했다고 보도했다.

정확한 금액은 공개되지 않았지만 기존 제안인 주당 30달러, 총 1084억달러보다 상향된 것으로 전해졌다. 특히 파라마운트는 데이비드 엘리슨 최고경영자(CEO)의 부친인 억만장자 래리 엘리슨 오라클 회장으로부터 약 400억달러의 자금 보증 확약을 받았다. 이는 자금 조달 확실성에 대한 워너브라더스 측의 우려를 해소하기 위한 조치라고 소식통은 전했다.

워너브라더스는 지난해 12월 스튜디오와 스트리밍 서비스 'HBO 맥스' 사업부를 주당 27.75달러, 총 827억달러에 넷플릭스에 매각하기로 합의했다. 그러나 파라마운트가 계약 해지에 따른 위약금 28억달러를 대신 부담하겠다고 제안하면서 이사회가 양측 제안을 재검토하게 됐다.

워너브라더스는 파라마운트와 이날을 기한으로 7일간 재협상을 벌였다. 블룸버그에 따르면 워너브라더스 이사회가 파라마운트의 새로운 제안을 '우월한 제안'으로 판단할 경우 넷플릭스는 4일 내 대응할 수 있다.

파라마운트가 인수전에 승리할 경우 콘텐츠 제작·배급과 방송, 케이블, 스트리밍을 아우르는 초대형 종합 미디어 그룹이 탄생해 디즈니와 맞먹는 경쟁 구도가 형성될 가능성이 있다. 반면 넷플릭스가 최종 인수자로 확정될 경우, 최대 5억명 수준의 구독 기반을 확보할 수 있다는 관측이 나온다.





