AI 학습용 데이터도 세액공제…기업 부담 던다

김종화기자

입력2026.02.24 13:56

조세특례제한법 시행령 개정안 의결…1월 1일 이후 발생 R&D비용부터 적용

정부가 AI 산업과 콘텐츠 산업이 함께 성장하는 생태계 구축을 위해 세제 지원 범위를 확대했다. 인공지능(AI) 개발에 필수적인 학습용 데이터 구매비용이 연구개발(R&D) 세액공제 대상에 포함되면서 기업 부담이 한층 완화될 전망이다.


과학기술정보통신부는 24일 국무회의에서 '조세특례제한법 시행령' 개정안이 의결돼 AI 학습용 데이터 구매비용이 R&D 세액공제 대상에 포함됐다고 밝혔다. 개정안은 2월 중 공포·시행될 예정이며, 2026년 1월 1일 이후 발생하는 연구개발비부터 적용된다.

기사의 이해를 돕기 위한 사진. 연합뉴스 제공

기사의 이해를 돕기 위한 사진. 연합뉴스 제공

AI 학습용 데이터는 모델 성능을 좌우하는 핵심 요소다. 수집·정제·라벨링 등 구축 과정에 상당한 비용이 소요돼 기업 부담이 컸다. 한국지능정보사회진흥원(NIA)에 따르면 학습용 데이터 구축 시 전체 비용의 약 75%가 수집·정제·라벨링에 들어간다.

글로벌 경쟁이 심화되면서 주요국도 세제 혜택 범위를 확대하는 추세다. 영국은 데이터 라이선스 비용을 R&D 비용으로 인정하고 있으며, 캐나다 역시 연구 목적의 데이터 비용을 세액공제 대상에 포함하고 있다.


우리 정부는 앞서 AI를 국가전략기술 R&D로 지정하고, R&D 세액공제 대상에 클라우드 이용료를 포함하는 등 지원 범위를 넓혀왔다. 국가전략기술 R&D의 경우 중소기업은 최대 50%, 중견·대기업은 최대 40%까지 세액공제를 받을 수 있다.


이번 시행령 개정으로 AI 개발을 위해 구매한 학습용 데이터 비용 역시 동일한 공제율이 적용된다. 중소기업은 최대 50%, 중견·대기업은 최대 40%를 법인세 또는 소득세에서 공제받을 수 있다.

데이터 거래시장 자극…AI·콘텐츠 산업 선순환 기대

이번 조치는 네이버·KT·카카오 등 주요 AI 기업들이 지속적으로 제기해 온 건의를 반영한 결과다. 대규모 학습데이터 확보 경쟁이 격화되는 상황에서 세제 지원 필요성이 커졌다는 설명이다.


세액공제 확대는 기업의 R&D 투자 여력을 높이는 동시에 데이터와 저작물 유통·거래 활성화를 촉진하는 계기가 될 것으로 보인다. 데이터 구매 수요가 증가하면 콘텐츠 산업과 데이터 산업 전반의 성장으로 이어지는 구조가 형성될 수 있다는 분석이다.


김경만 과기정통부 인공지능정책실장은 "데이터는 AI 경쟁력의 출발점"이라며 "클라우드에 이어 세액공제 적용을 확대한 만큼 AI 기업의 혁신과 고품질 데이터 확보에 실질적 도움이 될 것"이라고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr
