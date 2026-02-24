고려제약, 주당 180원 현금 배당

고려제약 고려제약 014570 | 코스닥 증권정보 현재가 4,235 전일대비 65 등락률 +1.56% 거래량 51,130 전일가 4,170 2026.02.24 14:23 기준 관련기사 경찰, 고려제약 '불법 리베이트' 혐의 의사들 구속영장 신청 경찰, 고려제약 '리베이트 의혹' 20여명 입건…임현택 의협 회장 추가 소환 시사고려제약, 107억 규모 뉴로메드 품목 판매중지 전 종목 시세 보기 close 은 보통주 1주당 180원의 현금 배당을 결정했다고 24일 공시했다.

시가배당률은 4.12%다. 배당금 총액은 19억4753만9340원이다. 배당 기준일은 지난해 12월31일이다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



