[속보]삼성전자, 사상 최초 20만원 돌파

이창환기자

입력2026.02.24 13:02

수정2026.02.24 13:05

[속보]삼성전자, 사상 최초 20만원 돌파
삼성전자 가 24일 사상 처음으로 20만원을 돌파했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

