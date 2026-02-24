본문 바로가기
화순군, 지자체 혁신평가 '최우수기관' 선정

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.24 12:47

전국 82개 군 중 전국 1위 쾌거

2025년 지방자치단체 혁신평가 최우수기관 선정 기념사진. 화순군 제공

2025년 지방자치단체 혁신평가 최우수기관 선정 기념사진. 화순군 제공

전남 화순군은 행정안전부가 주관한 '2025년 지방자치단체 혁신평가'에서 전국 1위를 달성하며 최우수기관으로 선정됐다고 24일 밝혔다.


행정안전부는 지난 23일 전국 243개 지방자치단체(광역·기초)를 대상으로 혁신역량, 혁신성과 등 11개 지표를 종합 평가해 61개 우수기관을 선정·발표했다. 이 가운데 화순군은 전국 82개 군(郡) 중 1위를 차지하며 최우수기관의 영예를 안았다.

군은 새 정부의 혁신 방향에 발맞춰 소통과 협력 기반 행정, 인공지능(AI)·디지털 기술을 접목한 주민 체감형 정책을 적극 추진한 점에서 높은 평가를 받았다.


특히 ▲ 24시간 응급실 확대 운영 등 의료복지 사각지대 해소 기여 '응급안전망' 구축 ▲ 지류 기반 이용권 방식 개선 '맘 편한 100원 택시 카드결제 시스템' 도입 ▲ IoT 활용 정확하고 효율적인 수도 서비스 제공 '스마트 원격 검침' ▲ 고독사 고위험군 돌봄 사각지대 예방 '스마트 돌봄 플러그' 설치 사업 등이 주요 우수 사례로 꼽혔다.


구복규 화순군수는 "이번 성과는 군민과 함께 소통하며 현장에서 답을 찾고, 모든 공직자가 혁신 의지로 노력한 결과다"며 "앞으로도 군민이 일상에서 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴·추진해 더 살기 좋은 화순을 만들겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
