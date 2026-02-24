오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
[속보]코스피 장중 최고치…5933.52
"어떡해" 13돈 금팔찌 실수로 물내려 '발 동동'…열차 화장실 뒤져 찾아줬다
"눈물이 났다"…'성형 전후 내가 나란히' 1580만 회 조회수 폭발한 '논란의 셀카'
"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망[부동산AtoZ]
"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사
하루 만에 80% 폭락…'13m 개선' 임상 기준 미달한 고사머바이오[뉴욕특징주]
'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다
"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법
"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문
전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'
전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여
"피지컬AI, 고용 종말론은 과장…사회적 수용에 20년 골든타임 있다"