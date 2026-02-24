에어부산, 하계 스케줄 오픈 기념 국내선 특가…편도 1만6900원부터

부산·김포·제주·울산 노선 대상…경주월드·스카이라인 루지 이용권 경품

에어부산(대표 정병섭)이 하계 운항 스케줄 오픈을 기념해 국내선 전 노선을 대상으로 항공권 할인 프로모션을 실시한다고 24일 전했다.

이번 프로모션은 25일 오전 11시부터 다음달 4일까지 진행된다. 대상 노선은 ▲부산-김포 ▲부산-제주 ▲김포-제주 ▲울산-제주 등 국내선 전 노선이다. 프로모션 항공권은 편도 총액 운임(유류할증료 및 공항세 포함) 기준 1만6900원부터 판매된다.

탑승 기간은 3월 1일부터 6월 30일까지다. 항공권은 에어부산 홈페이지와 모바일 웹·앱을 통해 구매할 수 있다.

에어부산은 항공권 할인과 함께 다양한 부가 혜택도 마련했다. 프로모션 항공권 구매 고객에게 결제 단계에서 즉시 사용 가능한 할인 쿠폰을 선착순으로 지급한다. 또 추첨을 통해 경주월드 입장권과 스카이라인 루지 부산 이용권을 제공한다.

에어부산 관계자는 "항공 이용부터 액티비티까지 국내 여행의 즐거움을 높이고자 이번 프로모션을 마련했다"며 "다가오는 봄, 가까운 국내 여행을 계획하는 고객들이 에어부산과 함께 실속 있는 여행을 준비하길 바란다"고 말했다.

