본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

"구급대원 폭행 무관용"…충남소방, 엄정 대응 방침

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.02.24 10:08

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최근 5년 전국 1250건…충남 33건 중 82% 주취 상태
"응급의료 체계 위협하는 중대 범죄"

"구급대원 폭행 무관용"…충남소방, 엄정 대응 방침
AD
원본보기 아이콘

충남소방본부가 구급대원 폭언·폭행을 응급의료 체계를 위협하는 중대 범죄로 규정하고 무관용 원칙을 밝혔다. 반복되는 주취 폭행을 더 이상 관용하지 않겠다는 경고다.


충남소방본부는 24일 "구급대원에 대한 폭언·폭행을 단순 우발행위로 보지 않겠다"며 엄정 대응 방침을 밝혔다.

소방본부에 따르면 최근 5년간 전국에서 발생한 구급대원 폭행 사건은 1250건으로, 이 중 84%가 음주 상태에서 발생했다. 매년 200건 안팎의 사건이 이어져 근절되지 않는 사회문제로 지적된다.


같은 기간 충남에서는 33건의 폭행이 발생했고, 이 가운데 82%가 주취 상태에서 일어났다. 전국과 유사한 양상이다.


구급대원 폭행은 현장 응급처치를 지연시키고 환자 이송에 차질을 초래한다.

피해 대원은 신체적 상해뿐 아니라 정신적 충격과 업무 불안에 노출된다. 이는 결국 구급 서비스 질 저하로 이어져 도민 생명 보호에 직접적 영향을 미친다.


현행 '소방기본법' 제50조는 구조·구급활동을 방해할 목적으로 폭행 또는 협박을 할 경우 5년 이하 징역 또는 5000만 원 이하 벌금에 처하도록 규정한다.


충남소방본부는 앞으로 폭행 발생 시 무관용 원칙에 따라 대응하고 ▲소방 특별사법경찰 적극 활용 ▲구급대원 보호장비 보급 ▲경찰과의 공조 체계 강화 ▲올바른 119 이용 문화 확산 캠페인 등을 지속 추진할 계획이다.


이영주 119대응과장은 "구급대원 폭행은 응급환자의 생명을 위협하는 중대한 범죄"라며 "성숙한 시민 의식이 안전한 응급의료 환경의 출발점"이라고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

신약 승인 속도 경쟁 격화…中 '신속 허가' vs 美 '단일 임상'

BTS부터 블핑까지 '큰장' 선다…엔터업계 영업이익 1조원 기대

새로운 이슈 보기