광주 AI사관학교 '최고급 과정' 전면 개편…소수정예 집중 육성

광주광역시가 인공지능(AI) 핵심 인재 양성 체계를 '최고급 과정' 중심으로 전면 개편한다. 선발 인원을 줄이고 1인당 투자액을 두 배 가까이 늘려 산업 현장을 주도할 고급 인재를 집중 육성한다는 계획이다.

광주시와 광주인공지능사관학교는 제7기 교육생 220명을 3월 31일까지 모집한다. 이번 7기는 교육 체계와 투자 구조를 개편한 'AI 최고급 과정'으로 운영된다.

광주인공지능사관학교는 광주시, 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원, 인공지능산업융합사업단이 지원하는 전문인력 양성기관이다. 지난 2020년 개교 이후 5년간 1,528명을 배출했다. 최근 3~5기 수료생 취·창업률은 76%다.

제7기 과정 총사업비는 84억원에서 105억원으로 확대했다. 선발 인원은 330명에서 220명으로 줄였다. 1인당 교육 투자액은 2,500만원 수준에서 4,800만원 수준으로 늘었다. 소수정예 고급 인재 양성에 초점을 맞췄다.

선발 단계에서 코딩 평가를 강화한다. 교육 과정에는 팀별 전문 멘토를 배치한다. 팀당 1,000만원을 지원해 5개월간 인공지능 모델 기획·개발·검증·사업화 전 과정을 수행하는 프로젝트를 운영한다. 산업 현장과 유사한 환경에서 실전 역량을 높이겠다는 구상이다.

교육생 지원도 확대한다. 생활지원금은 월 최대 55만원에서 85만원으로 상향한다. 교통비, 식비, 숙박비를 지원한다. 노트북 등 교육기자재, 인공지능 자격증 취득 관련 비용도 지원한다.

수료 이후 예비창업기업 10개사를 선정해 시제품 개발비를 최대 5,000만원까지 지원한다. 지역기업이 수료생을 채용할 경우 월 240만원씩 6개월간 인건비를 지원한다. 교육-취업-창업-정주로 이어지는 지원 체계를 강화한다.

광주시는 인공지능 집적단지 조성, AI 영재고 설립 추진, 암(Arm) 스쿨 운영, 지역대학 라이즈(RISE) 사업과 연계해 인공지능 인재 사다리를 구축하고 있다.

강기정 시장은 "광주인공지능사관학교를 전국 최고 수준의 인공지능 인재 양성 플랫폼으로 발전시키겠다"고 밝혔다.

제7기 교육생 모집은 인공지능사관학교 누리집에서 3월 31일까지 진행한다. 18세 이상 39세 이하 전국 청년 미취업자가 지원할 수 있다. 서류심사, 코딩실습평가, 면접, 온라인 준비과정 이수 등을 거쳐 4월 중 최종 선발한다.





